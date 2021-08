Acqua aromatizzata con Prugne della California, menta e lime

Ingredienti:

- 1 l d’acqua

- 8 Prugne della California

- un mazzetto di menta

- 2 lime

Acqua aromatizzata, menta e lime

Preparazione:

Lavare la menta e i lime. Eliminare dalla menta le parti di gambo più coriacee e spremere un lime. Tagliare l’altro lime in spicchi e unire il tutto in una brocca insieme all’acqua (Se i lime sono trattati è preferibile eliminare la buccia). Aggiungere le Prugne della California e mescolare. Per far sì che le prugne rilascino un sapore più intenso è consigliato pestarne 2-3 con un pestello prima di aggiungerle all’acqua. Riporre in frigorifero e lasciate riposare per 2 ore prima di servire.

