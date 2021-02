Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 12:42

I

Americano Napoletano

Patrizia Bevilacqua - Foto: Framesi by Karel Losenicky

l cocktail è presente in diverse drink list di locali milanesi quali Ristorante Savini in Galleria, Cube ed El Pecà, oltre a tanti altri locali. Semplice da realizzare, si prepara conche rappresenta Torino, ilche rappresenta Milano, il, il liquore alla nocciola, che ricorda il Caffè del Professore a Napoli, e infine una top di, prodotta in Italia da- azienda per cui lavora la bartender - tonica naturale che contiene solo acqua, sali minerali, zucchero e autentico chinino naturale.3 cl vermouth Martini Rosso3 cl bitter Campari1 cl caffè Borghetti1 cl liquore alla nocciola Frangelicotop Cortese Pure Tonictumbler basso: arancia essiccata e chicchi di caffè tostatiIl drink si prepara con la tecnica build. Versare tutti gli ingredienti, tranne la Cortese Pure Tonic, in un tumbler basso precedentemente raffreddato. Aggiungere ghiaccio fino a colmare il bicchiere e completare con un top di Cortese Pure Tonic. Decorare con una fetta di arancia essiccata e tre chicchi di caffè tostati al momento con il cannello.