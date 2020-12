Aperitivo al melograno e tonica: leggerezza, colore e gusto

Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 11:10

Aperitivo al melograno e tonica



Tutti i benefici nutrizionali del melograno

Il Cointreau, un liquore d’eccezione prodotto dalle migliori arance di Spagna

Nota per celiaci o sensibili al glutine

Nota per gli intolleranti al lattosio

eriva da una scelta di ingredienti azzeccata, che prende le mosse da criteri quali il, lae la. Il riferimento è soprattutto al, un frutto dalle mille virtù e molto spesso sottovalutato. L’elemento alcolico è ovviamente presente e rappresentato da uno dei liquori più apprezzati e diffusi al mondo, il. Un altro ingrediente importante è l’, che dona un retrogusto amarognolo e rende il nostro aperitivo piacevolmente frizzante. Non serve essere dei provetti barman per preparare questo aperitivo al melograno e acqua tonica, la ricetta infatti è molto semplice ed alla portata di tutti. Si tratta molto banalmente di congelare i chicchi di melograno, frullarli insieme allo zucchero e al succo di limone, ed unire, infine, il liquore e l’acqua tonica. Il risultato è un. La gradazione del cocktail, infatti, non supera quella di una normale birra.Il protagonista di questo aperitivo è il melograno, un frutto che può dare molto dal punto di vista organolettico e nutrizionale. Nella ricetta i chicchi vengono sottoposti a congelamento, per poi essere frullati. Solo in questo modo, infatti, è possibile ricavare da essi un composto gradevolmente denso e cremoso. Il melograno piace per il suo sapore, che si pone a metà strada tra il dolce e l’acidulo (dipendente dal grado di maturazione). Inoltre, il succo di melograno viene utilizzato anche come bevanda dissetante, molto ricca di proprietà nutritive. I semi vantano anche discrete proprietà diuretiche e vengono utilizzati per la produzione di sciroppi e della granatina (uno sciroppo alcolico usato in molti cocktail). Il melograno possiede importanti proprietà medicinali, legate anche all’abbondante presenza di oligoelementi: ferro, potassio, zinco, manganese, rame, fosforo, magnesio e calcio. Il melograno spicca anche per l’apporto di vitamine, come si evince dalla concentrazione delle vitamine del gruppo B e della vitamina C. Questo prezioso frutto si fa apprezzare anche per l’apporto di antiossidanti, sostanze che contrastano l’azione dei radicali liberi, favoriscono la rigenerazione cellulare e proteggono l’apparato cardiocircolatorio. Il melograno, infine, è anche un blando antibatterico e antinfiammatorio, utilizzato ad esempio come rinfrescante per le gengive infiammate.Il Cointreau è responsabile della carica alcolica di questo (leggero) aperitivo al melograno e acqua tonica. È un liquore famosissimo, originario della Francia ma esportato con successo in tutto il mondo. Ufficialmente è un triple sec, ovvero un liquore molto trasparente carico dei sentori dell’arancia. Il vero nome del liquore è Curacao Triple Sec, ma per una sorta di fusione dei termini è noto a tutti come Cointreau (nome dell’azienda che lo produce). Il Cointreau ha una lunga storia alle spalle, dal momento che viene prodotto ininterrottamente dal 1875. Attualmente la sua diffusione, in oltre 200 Paesi del mondo, si stima sia intorno ai 15 milioni di bottiglie. Il punto di forza del Cointreau è rappresentato, oltre che dal processo di produzione, dalla qualità delle materie prime scelte secondo criteri ben precisi e di assoluta qualità. È realizzato, infatti, con le migliori arance della Spagna, dell’Africa e del Brasile che garantiscono un profumo ed un gusto davvero intenso. Gli altri ingredienti sono l’alcol, lo zucchero, svariate spezie e ovviamente l’acqua. Il Cointreau è il protagonista di molti cocktail famosi ed utilizzati praticamente in qualsiasi locale, tra cui citiamo il Cosmopolitan, il Margarita, il White Lady, il Sidecar, il B-52 e l’Angelo azzurro. Il liquore si sposa in particolare con gli agrumi e la frutta esotica, utilizzata spesso come decorazione finale.Ricetta dell’aperitivo al melograno e acqua tonica:450 g di chicchi di melograno , 200 g di zucchero di canna finissimo, 120 ml di acqua tonica, succo di 1 limone , 50 g di Cointreauper la preparazione del nostro aperitivo iniziate lavando i melograni ed estraendo accuratamente i chicchi che congelerete per una notte intera. Trascorso questo periodo, versate nel mixer 200 grammi di zucchero di canna, il succo di limone che avete a disposizione e 450 grammi di chicchi di melograno congelati. Frullate il tutto fino ad ottenere una crema densa e morbida. Ora aggiungete l’acqua tonica e il Cointreau. Mescolate per bene il preparato e filtratelo con un colino per ripulirlo da eventuali residui di chicchi di melograno. Infine trasferite il tutto in appositi bicchieri da aperitivo. Come decorazione, vi consiglio una bella fetta di limone infilata sul bordo del bicchiere. Potete inoltre accompagnare il tutto con un dolcetto sfizioso o con qualsiasi tipo di antipasto, avete solo l’imbarazzo della scelta!* * *Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere adatti ai celiaci e alle persone sensibili al glutine, per cui, verificatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’Aic o le indicazioni sull’etichetta del produttore. Noi scriviamo “consentita o consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Dalla nota ministeriale è stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml. Noi scriviamo “consentita” o “consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it