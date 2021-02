Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 06:51

“Brindisi col tacco” di Cinzia Ferro (foto: Davide Martignoni)

a delicatezza della rosa, quella del rinomato tè verde e del leggero latte di riso, incontrano il carattere del Marendry. Simbolicamente gli ingredienti vogliono rappresentare la finezza, la leggerezza e l'eleganza di una donna che non è tale senza la decisione, la presenza ed il temperamento che vengono rappresentati dal gusto intensamente inconfondibile di Marendry. Una donna capace di conquistare ed unire le sue qualità con l'abbraccio intrigante o materno, comunque morbido ed avvolgente, che si riverbera nella crema Top Gold al Pistacchio e la vellutata sensazione oleosa che la granella rilascia in miscelazione (umami).1,5 cl sciroppo di rosa Fabbri , 5 cl tè verde bancha, 2 cl latte di riso, 3,5 cl Marendry Fabbri, 2 cucchiaini da tè di pistacchio "in granella"Top Gold al Pistacchio Fabbri e farina di pistacchio (bordatura del bicchiere), petali di rosa, 2 Amarene Fabbri in sciroppo, 5 pistacchi interishaker, strainer, colino/passino, coppa cocktail fantasia, piattino di servizioshake & double strainpreparare il bicchiere con una bordatura/crustas utilizzando Top Gold al Pistacchio ed in seguito "brinare" con farina di pistacchio (pistacchi frullati). Sul piattino di servizio posizionare due bei petali di rosa che faranno da contenitore per Amarene e pistacchi interi. In uno shaker colmo di ghiaccio versare tutti gli ingredienti liquidi più la granella di pistacchio (pistacchio sbriciolato grossolanamente). Chiudere lo shaker ed agitare con vigore. Versare la miscela ottenuta nel bicchiere con l'ausilio dello strainer e del colino (double strain). Posizionare il bicchiere sul piattino già pronto e servire col sorriso.sorseggiare il drink assaporando la bordatura e, tra un sorso e l'altro, godere del sapore dei semi di pistacchio e della dolce golosità dell'Amarena. Sorridere e brindare al meraviglioso mondo femminile.L'iconico liquore bitter di casa Fabbri 1905, ingrediente speciale per cocktail ma anche in pasticceria: Marendry è perfetto per realizzare un'originale bagna alcolica, dal piacevole e intenso colore rosa cerasuolo, dal sapore caratterizzante e inconfondibile. Alla misurata e rotonda dolcezza di Amarena Fabbri fanno infatti da "spalla aromatica" delicate fragranze mediterranee: la Chiretta, genzianacea amara, il Chinotto, antica e benefica rutacea, il Chinino, estratto dall'albero della china.Sciroppo made in Fabbri che vanta un gusto inconfondibile e proprietà toniche e rinfrescanti. Delicato e genuino, lo Sciroppo può essere un piacevole time out durante la quotidianità e un gradevole ingrediente per cocktail e dolci. Il risultato? Non poterne mai fare a meno.