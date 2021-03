Pubblicato il 11 marzo 2021 | 18:58

Alessandro De Luca

cco uno dei cinquefirmati dal bartender, patron del Rufuse storico partner del Ristorante Dvca a Milano, che fanno parte del progetto della Maisonlegato alla Pasqua come simbolo di rinascita e di speranza: cinque proposte da realizzare anche dentro le mura domestiche, nel caso in cui l’emergenza Covid renda impossibile brindare fuori casa. Con gli esclusivi abbinamenti suggeriti da, patron del Ristorante Dvca.Ideato da Karol Teruzzi, questo Cocktail è a base di Blanc de Blancs, lo Champagne prodotto esclusivamente con uve a bacca bianca, cheesalta la raffinatezza dello Chardonnay con gusto leggero, delicato e molto elegante.Champagne Comte de Montaigne Blanc de Blancs Grande Réserve; liquore St. Germain; liquore Farmily; 2/3 gocce di liquore alla camomilla; Angostura. Non fatevi mancare qualche scorza di arancia essiccata per impreziosire il drink.il segreto de “Il Cavaliere del Comte” è nella semplicità della sua preparazione e nel mix di liquori che ne esalta la composizione. Dopo aver aggiunto in sequenza il liquore St. Germain e il liquore Farmily, basta aggiungere l’angostura e 2/3 gocce di liquore alla camomilla. Infine, dopo aver inserito qualche cubetto di ghiaccio, completate il cocktail versando lo Champagne Blanc de Blancs.: Cordial Glasscon Olive AscolanePer informazioni: www.comtedemontaigne.com