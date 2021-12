Col suo carattere deciso e le sue note profumate, il cocktail Modena-Cortona racconta una storia profondamente italiana. Un viaggio tra i profumi intensi di Sabatini Gin e il tocco amaricante del Vermouth Giusti, in una collaborazione che sorprenderà tutti i palati. Le nove botaniche toscane di Sabatini Gin incontrano la morbidezza del vermouth Giusti, invecchiato in botti di aceto balsamico, e l’acidità dello shrub al lampone, creando l’aperitivo all’italiana perfetto per un momento di convivialità.

Ingredienti: 50 ml Sabatini Gin, 25 ml Vermouth Acetaia Giusti, 2 barspoons Shrub Lampone Acetaia Giusti

Modena-Cortona

Food pairing ideale: per bilanciare la rotondità di questo drink basterà servirlo con un semplice pairing di scaglie di parmigiano e gocce di aceto balsamico. Ma per chi volesse dare un tocco di classe all’abbinamento, perché non provarlo con l’aggiunta sopra a ogni goccia di aceto balsamico di qualche fiocco di oro edibile? Gli ingredienti per un Natale davvero scintillante sono serviti!

Per acquistare il cocktail kit Modena-Cortona: ghilardiselezioni.com/it/modena-cortona-cocktail-kit

Per informazioni: www.sabatinigin.com