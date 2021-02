Popeye Zeneize

Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 16:54

R

Roberto Maone

ivisitazione in chiave ligure di un grande classico, il, fresco e profumato., bar manager del, ristorante, pizzeria gourmet e lounge bar di, si ispira al ricordo di uno dei suoi cartoni animati preferiti da bambino,. Nel suo drink, che dal dialetto suona un po' come un “Popeye alla Genovese”, servito in un bicchiere a forma di pipa, oggetto tipico del personaggio inventato da, Maone utilizza il prodotto-principe della sua, il, amalgamandolo a uno dei suoi distillati preferiti, il gin - in questo caso l'inglesecon retrogusto di mela cotogna - e all’agrume per eccellenza, il. Il tutto legato in un connubio perfetto con lo. Prodotto con, e distribuito in Italia da, la cuvée emblematica di Jacquart si presta perfettamente alla miscelazione, per la sua freschezza e per i suoi profumi floreali e agrumati. Con le sue, gli aromi di frutta fresca e fiori d’arancio e il suo inconfondibile profumo di crosta di pane,chiude alla perfezione un, nella sua semplicità. Un colore, tendente al verde, che ricorda alla lontana gli spinaci totemici, virati nel drink con il basilico fresco. Un cocktail da assaporare al Punta Tre Pini, sulla terrazza panoramica a strapiombo sul mare, magari abbinato a una delle proposte food realizzate con materie prime di eccellenza.6 cl Jacquart Brut Mosaïque Champagne3,5 cl Ramsbury Gin1,5 cl sciroppo al basilico1 cl succo di limonefoglie di basilico frescoIl drink si prepara con la tecnica dello Shake and Strain: versare in uno shaker il Ramsbury Gin, lo sciroppo al basilico e il succo di limone e riempire di ghiaccio. Shakerare energicamente per circa 15 secondi, filtrare il tutto in un bicchiere - precedentemente raffreddato - e colmare con lo Champagne Jacquart Brut Mosaïque. Decorare, infine, con foglioline di basilico fresco.