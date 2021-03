Pubblicato il 15 marzo 2021 | 16:08

Red Fairy

Alessandro De Luca

cco uno dei cinquefirmati dal bartender, patron del Rufuse storico partner del Ristorante Dvca a Milano, che fanno parte del progetto della Maisonlegato alla Pasqua come simbolo di rinascita e di speranza: cinque proposte da realizzare anche dentro le mura domestiche, nel caso in cui l’emergenza Covid renda impossibile brindare fuori casa. Con gli esclusivi abbinamenti suggeriti da, patron del Ristorante Dvca.Con la sua freschezza e persistente lunghezza, Brut Grande Réserve impreziosisce il Red Fairy con un gusto fruttato e persistente e profumi di frutta bianca come mela, pera e pesca.Champagne Comte de Montaigne Brut Grande Réserve, Sangue di Morlacco, crema cacao bianco, Vodka Grey Goose, qualche foglia di timo per la decorazioneil Red Fairy è molto semplice da preparare. Per questo cocktail è sufficiente aggiungere in sequenza Sangue di Morlacco (liquore alla ciliegia), crema al cacao bianco e Vodka Grey Goose. Qualche cubetto di ghiaccio e, infine, potrete completare il cocktail con lo Champagne Brut.Tumbler altocon cioccolato fondente Extra 70%Per informazioni: www.comtedemontaigne.com