Dissetante, fresco e saporito, il Tasty Fizz è il cocktail all day perfetto da gustare in qualsiasi momento delle giornate di festa. I profumi erbacei e balsamici delle botaniche di Sabatini Gino°, distillato analcolico di prima categoria, si completano alla perfezione con la dolcezza dello shrub al lampone Giusti. Un tocco di soda e il cocktail è pronto!

Tasty Fizz

Ingredienti: 40 ml Sabatini Gino°, 20 ml Shrub Lampone Acetaia Giusti, soda

Food pairing ideale: se il Tasty-Fizz è il drink perfetto da bere tutto il giorno, sono gli abbinamenti che ne mettono a fuoco il fuso orario: per una merenda con un twist, si può accompagnarlo con una sfiziosità leggera e gustosa, frutta a piacere immersa nella fonduta di cioccolato; per gustarlo invece in orario aperitivo, l’ideale è prepararlo insieme a una focaccina gourmet con tartare di carne, aceto balsamico e capperi o con hummus di zucca, scaglie pecorino e lamponi disidratati.

Per acquistare Sabatini Gino° kit “PaloGino”: www.sabatinigin.com/e-shop-sabatini-gin