Pubblicato il 30 novembre 2020 | 17:22

Preparazione

Cocktail pairing

Le Prugne della California

l cocktail prende ispirazione dal noto French 75 che è più di un drink invernale, è una storia da raccontare. Da Charles Dickens alla Regina Vittoria, fino ad arrivare al Principe del Galles, il cocktail a base di Gin ha fatto innamorare alcuni dei personaggi più noti della storia, per la sua ricetta singolare, per la sua freschezza e mineralità eccellente.Spremete il succo di mezzo limone e filtratelo, successivamente riempite lo shaker di ghiaccio e versateci 40 ml di Sabatini Gin, 1 cucchiaino da cucina di zucchero ed il succo di limone. Agitate con vigore per qualche secondo, versate il drink in una flûte precedentemente raffreddata e colmate con Franciacorta o Prosecco.Perché non proporlo in accompagnamento ad un crostino dorato con zucchina grigliata, gambero saltato in padella e condito con una citronette di Olio Sabatini, limone e timo?! Un’alternativa fresca e sfiziosa per aprire i momenti di festa. Un tocco di classe? Arricchiamo la citronette con dei fiocchi di oro edibile per un vero effetto Christmas-glamour!Per informazioni: www.sabatinigin.com