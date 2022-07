Con l’arrivo dell’estate aumenta il caldo, ma anche la voglia di godersi le giornate di sole, rilassarsi e ridurre il tempo dedicato alle faccende quotidiane, come la preparazione di pranzo e cena. Realizzare ricette gustose può dimostrarsi più semplice di quanto sembri, basta unire a pochi ingredienti un pizzico di creatività e sapore. Per la stagione estiva Oleificio Zucchi ha ideato due piatti, anzi due schiscette, perfette in viaggio verso una nuova città o spiaggia, o per la pausa pranzo e al lavoro: ecco la "Caesar Salad con pollo grigliato e salsa all’olio extra vergine di oliva 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi".

Caesar Salad con olio extra vergine Zucchi

Ingredienti

1 Cespo di lattuga Romana

4 fette di Pane Casereccio

100 gr di Parmigiano Reggiano a scaglie

400 gr di Petto di pollo

2 uova fresche

1 cucchiaio di Senape

1/2 limone

1 spicchio d'aglio

Q.B. Olio Evo 100% italiano Legambiente

Q.B. Salsa Worchestershire

Q.B. Sale e pepe

Preparazione

Per preparare la Caesar salad con pollo grigliato e salsa all'olio sono necessari pochi e semplici passaggi.

Mondate e lavate l'insalata. Asciugatela bene e spezzettate grossolanamente le foglie, cercando di usare quelle interne più tenere. Tagliate il pane a dadini. In una padella antiaderente fate scaldare 4 cucchiai di olio extra vergine d’oliva 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi. Quindi aggiungete il pane e fate tostare a fiamma bassa per qualche minuto spadellando spesso, finché i crostini non saranno dorati in maniera uniforme.

Per preparare la salsa mettete in una ciotola i tuorli d'uovo, la senape e il succo di limone. Con una frusta o un frullatore a immersione iniziate a emulsionare il composto, aggiungendo circa un bicchiere di olio extra vergine d’oliva 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi a filo, fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Sbucciate l'aglio ed eliminate l'anima interna, quindi schiacciatelo con l'apposito attrezzo.

Aggiungete l'aglio alla maionese e condite con la salsa Worcestershire, un pizzico di sale, una macinata di pepe e mescolate bene.

Unite in una grande ciotola l'insalata, i crostini, il parmigiano tagliato a scaglie e quasi tutta la salsa. Mescolate bene e lasciate insaporite mentre cuocete il pollo.

Tagliate il pollo a fette piuttosto spesse e conditelo da entrambi i lati con sale, pepe e olio extra vergine d’oliva 100% italiano da filiera certificata sostenibile Zucchi. Cuocetelo sulla piastra ben calda per circa 3-4 minuti per lato, in modo che fuori sia ben dorato ma all'interno rimanga morbido. Togliete dal fuoco e spalmate sul pollo la salsa tenuta da parte. Tagliate la carne a listarelle, disponetela sull'insalata e servite subito.