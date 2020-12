Gran piatto di verdure gratinate, 100% senza glutine, ideale per asporto e adatto a tutti gusti

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 11:00

a ricetta è preparata conper le cotture al forno. Si tratta di un mix senza glutine a base di pani selezionati, formaggio fuso, aglio, prezzemolo e pepe, come da ricetta tradizionale. Utilizzato in cotture al forno, il mix dona croccantezza in superficie senza seccare il prodotto al suo interno.Per le verdure: 400 g di radicchio trevigiano, 400 g di peperoni gialli e rossi, 400 g di zucchine, 400 g di melanzane, 200 g di cipolla rossa, 200 g di pomodori ramati, q.b. di Maizena Panatura Pronta Gratin Gluten Free, q.b. di sale e pepe, q.b. di olio extravergine di olivaPer la decorazione: q.b. di menta, q.b. di anetoPer le verdure: pulire e tagliare tutte le verdure. Passarle prima nell’olio e poi nella Panatura Pronta Gratin Gluten Free. Riporre in una teglia e cuocere in forno a 180°C per 20 minuti.Per la decorazione: servire le verdure gratinate in un piatto e decorare con menta e aneto.