Croissant tricolore con L’hirondelle 1895

I croissant tricolore sono ideali per chi desidera realizzare un prodotto da forno dall’estetica accattivante e dalla struttura leggera, grazie all’uso combinato di farine selezionate, lievito fresco e ingredienti naturali. Il processo prevede tempi ben calibrati di impasto, puntatura e lievitazione, fondamentali per ottenere un risultato ottimale sia in termini di alveolatura che di fragranza.

Preparazione Tempo di impasto 1 4 minuti in 1ª velocita` + 12 minuti in 2ª velocita` (impastatrici a spirale) Preparazione 1 Dividere in 4 parti, poi realizzare una parte colorata di verde e una di rosso. Spezzatura 1 Puntatura 1 15 minuti a -40°C. Preparazione 1 Fare 2 pieghe da 4 ad ogni pastone 15 minuti a -40°C Puntatura 1 15 minuti a -40° C. Lievitazione 1 1 ora a 4°C. Preparazione 1 Stendere un impasto bianco a 5 mm. Stendere i tre impasti restanti a 9 mm, quindi tagliare delle strisce di circa 0,5 cm. Appoggiare le strisce sul pastone a 5 mm, nell’ordine verde/bianco/rosso. Stendere il tutto a 4 mm. Tagliare e formare i fagottini. Lievitazione 1 2 ore e 15 minuti. Cottura 1 18 minuti a 170°C.

La colorazione degli impasti, ottenuta senza additivi artificiali, dona un tocco originale che richiama i colori della bandiera italiana, rendendo questi fagottini perfetti anche per ricorrenze o eventi tematici.