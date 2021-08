Ingredienti per circa 30 Baci di Dama:

250 g di farina 00 Molino Spadoni

50 g di farina manitoba Molino Spadoni

250 g di zucchero semolato

250 g di nocciole tonde piemontesi IGP tostate

250 g burro

200 g di cioccolato fondente 72% Callebaut

1/2 cucchiaino di vanillina

1/2 cucchiaino di Amaretto di Saronno

Baci di dama (credits: Alberto Blasetti)

Procedimento

Togliere il burro dal frigo e lasciarlo a temperatura ambiente in modo tale che si ammorbidisca. Frullare le nocciole tostate insieme allo zucchero con un robot da cucina fino a ottenere una farina. Miscelare la farina 00, la farina manitoba e la vanillina e disporle a fontana su una spianatoia. Aggiungere il burro e l'amaretto e impastare fino a quando non si ottiene un impasto omogeneo.

Far riposare in frigo per circa un’ora. Stendere l'impasto e formare delle palline di misura a proprio piacimento. Trasferirle su carta forno e cuocerle a 175 °C per 10/15 minuti. Nel frattempo fondere il cioccolato a bagnomaria. Stemperare fino al raggiungimento di una temperatura massima di 31-33 °C. Incollare le due metà di ogni bacio con il cioccolato e lasciare raffreddare.