Pesche, amaretti,cacao

Ingredienti per 4 porzioni

4 Pesche

Amaretti 80 g

Cacao in polvere 80 g

Pesche, amaretti e cacao

Procedimento:

Lava le pesche e dividine ciascuna a metà, quindi con un coltello elimina il nocciolo e scava un po’ la polpa intorno all’incavo del nocciolo. Per il ripieno: sminuzza la polpa ricavata dalle pesche e tienila da parte. Prendi gli amaretti e triturali finemente. Uniscili alla polpa di pesche e al cacao in polvere. Infine, disponi nella teglia da forno le pesche una vicina all’altra con l'incavo rivolto verso l'alto e riempile con il ripieno. Inforna per 10 minuti a 180°.

Il consiglio dello chef

Per rendere questo piatto ancora più goloso, puoi sostituire il cacao in polvere con del cioccolato fondente.

Il consiglio nutrizionale

Essendo la frutta l'ingrediente principale, questa ricetta può essere considerata una delle 5 porzioni di frutta e verdura raccomandate giornalmente.