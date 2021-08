Ingredienti per 2-3 persone:

2 uova,

200 ml. di latte di mandorla,

40 gr. di uvetta sultanina,

100 gr. di farina di riso,

50 gr. di maizena,

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva,

30 ml. di acqua fredda,

1 pizzico di sale

q.b. di panna montata consentita o marmellata.

Pancake con latte di mandorla e uva sultanina

Procedimento:

Per la preparazione del pancake con latte di mandorla iniziate immergendo l’uvetta in una ciotola con acqua tiepida e lasciatela ammollare percirca 15 minuti. Poi scolatela e strizzatela per bene. In un’altra ciotola versate la farina di riso, la maizena, le uova, un po’ di sale, l’acqua fredda,l’uvetta e il latte di mandorla. Ora scaldate un po’ di olio d’oliva in una padella (giusto il necessario per ungerla), poi versate una cucchiaiata di impasto e cuocete no aquando la frittella (ovvero il pancake) non si sarà dorato. A questo punto girate il pancake e portate a completa cottura. Ripetete ilprocedimento, cucchiaiata dopo cucchiaiata, no a terminare l’impasto. Servite con marmellata o con una golosa panna montata.