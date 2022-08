Pacolua, il dolce da mangiare con le mani

Dalla provincia di Brescia in Lombardia ecco la Pacolua, un dolce da mangiare con le mani. La prelibatezza si prepara ogni estate, in particolare in occasione dell'evento più importante per la provincia di Brescia "Metti, una cena isolati in vigna". La ricetta porta la firma di Silvia e Stefano Loda dell'Osteria Finil del Pret, situata nel Comune di Comezzano - Cizzago.

La Pacolua (Foto di Mario Rosini - 2nd Floor Apartment)

Ingredienti per due teglie da 20 x 30 cm

1 Kg di Farina W280

400 gr di lievito di birra

500 gr di latte intero

200 gr di zucchero

50 gr di miele

100 gr di burro ammorbidito

100 gr di uova intere

20 gr di sale fine

Vaniglia

Uva rossa senza semi

Zucchero di Canna

Preparazione

Nella ciotola dell’impastatrice elettrica unire farina, zucchero, olio, burro, uova intere, miele, vaniglia e un pizzico di sale.

Impastare tutti gli ingredienti a velocità lenta aggiungendo a filo il latte tiepido (non caldo!!) nel quale avrete precedentemente sciolto il

lievito.

Continuare ad impastare senza cambiare la velocità fino ad ottenere un impasto liscio, omogeneo, elastico e non “gommoso”.

Trasferire l’impasto in un contenitore, coprirlo con la pellicola e lasciarlo lievitare fino al doppio del suo volume in un ambiente caldo.

Dividere l’impasto in due parti uguali, stendere ogni singola parte in una teglia 30x20cm precedentemente imburrata.

Con le dita creare dei solchi per tutta la superficie della focaccia e disporvi i chicchi ti uva rosa senza semi precedentemente lavati e

tagliati a metà. In una piccola ciotola mescolate un cucchiaio di olio e uno di acqua e usatelo per spennellare la superficie della focaccia. Cospargere con abbondante zucchero di canna e cuocere in forno preriscaldato a 200°C per 30 minuti.

Presentazione

Servire fredda per colazione o merenda rispettando la regola che Pacolua «si mangia con le mani».

