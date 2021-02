Pubblicato il 26 febbraio 2021 | 11:05

Abbracciamoci

3 uova

350g di farina multicereali

180g di zucchero integrale

170g di latte di soia o cocco o riso

90g di olio di mais

1 scorza di lime e di limone non trattato

1 fiala d’aroma alla mandorla

1 bustina di lievito

Cacao in polvere q.b.

Mandorle e zuccherini q.b.

A piacere canditi, zenzero o gocce di cioccolato fondente

Separare i tuorli dagli albumi e montare gli albumi a neve. In un'altra ciotola mettere i tuorli con lo zucchero e montarli, poi aggiungere il latte, l'olio, l'aroma, la scorza di lime e limone e in un secondo momento anche la farina, il lievito ed eventuali condimenti a piacere (cacao, canditi o zenzero ad esempio). Mescolare il tutto e infine aggiungere gli albumi montati mescolando molto delicatamente dal sotto al sopra facendogli incorporare aria. Versare tutto in una teglia di carta fatta a colomba e cospargere con mandorle e zuccherini. Cuocere in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Io ho ultimato con del cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e degli zuccherini.