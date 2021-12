SOUFFLÉ AL CIOCCOLATO

INGREDIENTI

300 g di latte

20 g di Maizena

300 g di cioccolato fondente con il 70%

60 g di tuorli d’uovo



ESECUZIONE

1. Portare a ebollizione il latte e Maizena e farlo bollire per 1 minuto.

2. Versare questo composto sul cioccolato e mescolare fino a quando il cioccolato non si scioglie.

3. Aggiungere i tuorli e mescolare nuovamente.





Banana split alla brace, cioccolato fondente e rhum

600 g di apparecchio di base200 g di albumi d’uovo80 g di zucchero semolato1. Miscelare gli albumi con lo zucchero e portare a 60 gradi,mettere a mon- tare in planetaria fino a che la consistenza non arriva a quella del becco ad uccello: un piccolo becco dovrebbe formarsi sulla frusta.2. Quando l’apparecchio sarà tiepido unire un po’ alla volta la meringa incorporando aria.3. Imburrare bene i pentolini e ricoprirli con zucchero semolato. Imburrare i pentolini una seconda volta dopo averli raffreddati in modo che il soufflé si stacchi bene.4. Preriscaldare il forno ventilato a 175 ° C Riempire i pentolini fino all’orlo, levigarli con una spatola, quindi arrotondare leggermente i bordi.5. Cuocere per circa 7/10 minuti.6. Cospargere con lo zucchero a velo e accompagnare con una pallina di gelato alla banana cotta alla brace.7. Affumicare prima dell’uscita.400g latte300g panna300g purea banana alla brace50g zucchero8g procrema (stabilizzante per gelato)30g glucodry (glucosio atomizzatore in polvere)30g latte in polvere1. Unire tutte le polveri con i liquidi in un pentolino,unire la purea a pezzi e portare a pastorizzazione (85°C).2. Togliere dal fuoco e far raffreddare in positivo.3. Minipimerare molto bene la miscela e versarla nei bicchieri del Pacojet.4. Congelare e poi pacossare al bisogno.

