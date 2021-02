Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 11:01

Barretta spuntino

50g di miele di tarassaco

40g di sciroppo d’acero

50g Muesli esotico

30g di farro soffiato

30g di fiocchi di soia

30g di fiocchi d’avena

150g di cioccolato fondente al 80%

Pistacchi qb

Semi vari qb

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Mettere il miele di tarassaco in una pentola Cucinosano, aggiungere lo sciroppo d’acero e portare a ebollizione. Mentre la pentola è ancora sul fuoco, aggiungere il farro, il muesli, i fiocchi d’avena, i pistacchi ei semi. Mescolare bene il tutto inglobando il miele nel composto.Prendere la teglia forno Cucinosano, versare dentro il composto (senza carta forno né altro) e compattarlo bene su tutta la teglia. Mettere la teglia nel freezer per 30 minuti e nel frattempo sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Prendere la teglia dal freezer e versare tutto il cioccolato cercando di coprire il composto. Rimettere in frigorifero la teglia per almeno 4 ore. Quando il cioccolato si sarà indurito, tirare fuori la teglia dal frigorifero e rovesciare il composto su un tagliere. Tagliare le barrette in rettangoli e servire.Le pentole dell’esclusiva collezionesono acquistabili sul sito www.cucinosano.it