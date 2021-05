Pubblicato il 26 maggio 2021 | 11:05

Biscotti gelato senza lattosio firmato Meggle

U

n dolce senza lattosio, semplice da preparare e perfetto per un momento di gustoso relax, sia per grandi che per piccoli.Cosa rende così speciali questi deliziosi biscotti gelato arricchiti con mirtilli?La Panna da montare Meggle Senza Lattosio!Buona e facilmente digeribile, la Panna da montare Meggle senza lattosio è ideale per chi ama la panna vaccina tradizionale, ma esige un prodotto privo di lattosio, senza rinunciare al gusto. Pratica da tenere in dispensa, perché UHT, si può conservare anche a temperatura ambiente e basterà riporla in frigorifero qualche ora prima di utilizzarla per montarla a regola d’arte.Cosa aspetti? Prova questi Biscotti gelato senza lattosio firmati Meggle, sentirai che squisitezza!FacileTempo di preparazione: 10 minuti (+ 1 ora di riposo)• 6 biscotti tondi tipo digestive senza lattosio• 200 ml di Panna da montare Meggle Senza Lattosio • 1 albume• 40 g zucchero a velo• Mirtilli freschi per guarnire q.b.Riponete i biscotti in freezer per farli freddare. Nel frattempo, preparate la farcitura del gelato. Mettete in una ciotola l’albume con lo zucchero a velo e montate per circa 10 minuti. Separatamente montate anche la Panna Meggle Senza Lattosio fino a ottenere una consistenza soda e spumosa. Aggiungete la panna all’albume e mescolate delicatamente dal basso verso l’alto.Tirate fuori dal freezer i biscotti e, con l’aiuto di una sacca da pasticcere mettete ¾ della farcitura su metà dei biscotti. Adagiatevi sopra l’altra metà dei biscotti e premete leggermente per distribuire la farcitura su tutta la grandezza del biscotto. Mettete i biscotti a riposare nel congelatore per un’ora.Trascorso questo tempo, toglieteli dal freezer e, aiutandovi con un coltello, eliminate l’eventuale gelato fuoriuscito. Lavate i mirtilli e asciugateli bene. Decorate la parte superiore del vostro gelato con la farcitura precedentemente tenuta da parte e con i mirtilli.I vostri Biscotti gelato senza lattosio firmati Meggle sono pronti per essere gustati.Buon appetito a tutti da Meggle!