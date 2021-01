Pubblicato il 02 gennaio 2021 | 11:02

Biscottini “Girella” con confettura di frutti di bosco

Secondo la recentissima indagine Doxa “Millennials e alimenti surgelati”, realizzata per conto dell’, anche nel nostro Paese l’amore dei Millennials per i cibi sottozero esiste, ed è fortemente ricambiato. Il motivo? Semplice: i surgelati sono in piena sintonia con i bisogni alimentari dei giovani adulti italiani. Di più, con i loro stili di vita e i loro valori.Abbiamo quindi chiesto a due blogger millennial,(Instagram: @pixelicious.it) e(Instagram: @naturalmentebuono), di pensare dieci ricette a base di surgelati per altrettante occasioni di consumo tipiche dei loro coetanei: da una pausa pranzo leggera e nutriente, prima di riprendere lo studio o il lavoro, a un’apericena a sorpresa con gli amici; da uno spuntino sfizioso di metà pomeriggio a una cena romantica mentre i figli sono dai nonni, dal pasto di ritorno dalla palestra al canonico pranzo della domenica con tutta la famiglia...: 300 g di frutti di bosco misti freschi ( lamponi fragole , more, mirtilli), 140 g di zucchero, ½ limone (succo), 350 g di pasta frolla pronta surgelata, 10 g di farina di mandorle, farina 00 per il piano di lavoro.Per la confettura, lava i frutti di bosco, asciugali e falli bollire a fuoco basso per 30 minuti in un pentolino con zucchero e succo di limone. Filtra la confettura con un colino a maglie finissime, mettila in un vasetto di vetro e lascia ra?reddare. Scongela la pasta frolla togliendola dal freezer almeno 2 ore prima.Stendila su un piano di lavoro infarinato fino a ottenere un rettangolo di 20x30 cm, spesso ½ cm. Spalma la confettura formando uno strato piuttosto sottile e lasciando liberi 2 cm dai bordi, spolverizza con farina di mandorle (serve ad “asciugare” il ripieno), quindi arrotola partendo dal lato lungo. Avvolgi il cilindro in un foglio di pellicola trasparente, chiudilo stretto e poni in frigo per almeno un’ora. Riprendi il rotolo, taglialo a fette spesse 1 cm e ponile su una teglia rivestita con carta forno. Accendi il forno, portalo a 175° C e inforna per 15 minuti. Fai ra?reddare i biscotti prima di servire.