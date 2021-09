Ingredienti per 6-8 porzioni:

1 kg di castagne

500 g di latte

200 g di zucchero

200 g di panna liquida

150 g di cioccolato fondente

100 nocciole tonde gentili

8 g di fogli di gelatina

Budino di castagne, crumble al cioccolato e nocciole sabbiate

Preparazione:

Per prima cosa mettere a bollire le castagne in una pentola con coperchio per 30 minuti. Una volta trascorso questo tempo, punzecchiarle e verificare che siano cotte, poi scolarle e sbucciarle, togliere la pellicina, metterle in una pentola, aggiungere il latte e cuocere a fuoco moderato per almeno un’ora. Passarle al passaverdure e ridurle in purea, poi mettere in ammollo in acqua fredda la gelatina e unirla alla purea. Aggiungere la panna fresca e lo zucchero e scioglierla a fuoco dolce.

Riempire gli stampini e tenere in frigo per circa 2 ore. Al momento di servire, immergerli in acqua bollente per estrarli piu facilmente dallo stampo, poi capovolgerli e decorare con cioccolato crumble e nocciole. Preparare il crumble con il cioccolato e le nocciole brinate con lo zucchero, comporre il dolce e servire.

