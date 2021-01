Caffè con spuma alla vaniglia, per chiudere il pasto in bellezza

Pubblicato il 06 gennaio 2021 | 10:31

Caffè con spuma alla vaniglia



Come preparare la spuma?

Le insospettabili proprietà del pistacchio

Nota per celiaci o sensibili al glutine

Nota per gli intolleranti al lattosio

l caffè con spuma alla vaniglia è il classico dessert che rende molto al minimo sforzo. La ricetta è molto semplice, a patto di avere gli strumenti giusti per poterla preparare. Nella fattispecie, occorre une il. Il termometro è necessario in quanto il composto della spuma deve raggiungere gliper essere perfetto. Il sifone è invece necessario per. Se non avete il sifone, vi consiglio di acquistarlo in quanto è un dispositivo molto utile, versatile e facile da usare. In questo caso è sufficiente inserire il composto, caricare il gas e conservarlo in frigo. Preparare la spuma diversamente, oltre a essere dispendioso in termini di tempo, è anche complicato.Ad ogni modo, il caffè con spuma alla vaniglia è frutto di un’idea semplice ma geniale, ossia una base die uno strato di(che essendo più leggera non si mescola con il caffè); infine viene guarnito il tutto con la. Il risultato è un. È l’ideale per ogni occasione, ma io lo preparo soprattutto durante le feste natalizie, sia come dessert di fine pasto che come break per accogliere parenti e amici. Per l’occasione, sfodero anche il mio servizio Brandani che, grazie al design sofisticato ed elegante, valorizza le preparazioni di questo tipo e impreziosisce i momenti di convivialità.L’elemento che caratterizza maggiormente questo caffè è la spuma alla vaniglia. Essa è realizzata con il latte, la panna, la vaniglia, lo zucchero e i tuorli. In primis vanno portati a bollore il latte, la vaniglia e la panna, successivamente va aggiunto un composto di zucchero e tuorli. Infine, va riscaldato il tutto a 82 gradi prima di utilizzare il sifone, che come ho già accennato trasforma il composto in spuma. La spuma si rivela molto bilanciata, in perfetto equilibrio tra i sentori aromatici della vaniglia, e quelli dolciastri degli altri ingredienti. Vi consiglio di rispettare la proporzione tra le dosi. Se vi riservate margini di discrezione in merito, rischiate di ritrovarvi con una spuma poco equilibrata o dalla consistenza inadeguata.Il tocco finale del caffè con spuma alla vaniglia è dato dal pistacchio, anzi dalla sua granella. Non è certo un fatto inedito, arricchire spume e montate con della granella. In questo caso, però, la scelta del pistacchio è particolarmente azzeccata. In primis perché il pistacchio aggiunge profondità organolettica alla ricetta, secondariamente perché genera una gradevole sensazione al palato, ottenendo un piacevole contrasto tra la morbidezza della spuma e la croccantezza della granella. Il pistacchio ha, inoltre, ottime proprietà nutrizionali, che sono migliori di quanto si possa pensare.È vero, il pistacchio abbonda di, ma non più degli altri alimenti appartenenti alla sua stessa categoria. Nello specifico, un etto di pistacchi apporta 560 kcal. Iche contiene, poi, sono principalmente buoni e in grado di. Stesso discorso per gli, che da un lato fanno aumentare le calorie, ma dall’altro generano importanti benefici per l’organismo. Il pistacchio è ricco di, e in particolare di. Ottima è anche la concentrazione di. Infine, il pistacchio è ricco di, che contrastano l’azione dei radicali liberi, stimolano i processi di rigenerazione cellulare e aiutano a prevenire il cancro; il riferimento, in particolare, è allae ai. Al pistacchio, infine, sono riconosciute, soprattutto nei confronti del fegato.Ecco la ricetta del caffè con spuma alla vaniglia:6 caffè espresso, 2 dl di latte intero consentito, 2 dl di panna consentita, 4 tuorli, 60 g di zucchero semolato, 60 g di granella di pistacchio , 1 cucchiaino di estratto di vaniglia per la preparazione del caffè con spuma alla vaniglia iniziate riscaldando il latte insieme alla panna e alla vaniglia. Quando il composto raggiunge il bollore, unite i tuorli già sbattuti con lo zucchero. Riscaldate ancora fino a raggiungere gli 82 gradi, poi spegnete il fuoco e fate raffreddare. Versate il tutto in un sifone, caricate con il gas e agitate per bene. Infine, preparate sei caffè espresso, mettete sopra la spuma (utilizzando il sifone) e guarnite con abbondante granella di pistacchio.* * *Controllate sempre che gli ingredienti che adoperate per la preparazione delle vostre ricette senza glutine. Devono essere adatti ai celiaci e alle persone sensibili al glutine, per cui, verificatene la spiga sbarrata, la presenza sul Prontuario dell’Aic o le indicazioni sull’etichetta del produttore. Noi scriviamo “consentita o consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Dalla nota ministeriale è stata eliminata la dicitura “delattosato”, in quanto precedentemente associata alla dicitura “dietetico”. Si potrà usare al suo posto la dicitura senza lattosio per i prodotti lattiero caseari e per il latte con contenuto di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o ml. Noi scriviamo “consentita” o “consentito” per lasciare libero ogni utente di utilizzare il prodotto della marca che preferisce. Mi raccomando di leggere sempre le etichette.Per informazioni: www.ilmondodelleintolleranze.it