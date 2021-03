Pubblicato il 19 marzo 2021 | 11:02

Carbonara

P

250 g zucchero

250 g acqua

1 noce di cocco

Totale 500 g

INGREDIENTI

500 g latte

200 g tuorli

200 g zucchero

500 g panna

16 g colla di pesce

700 g marsala

500 g panna

Totale 2616 g

500 g latte

10 g lemon zest

125 g tuorli

125 g zucchero

2 g sale

Totale 762 gr

INGREDIENTI

200 g acqua

100 g glucosio

150 g zucchero

50 g succo di limone

500 g caprino

3 g stabilizzante

Totale 1003 g

Fare uno sciroppo con acqua e zucchero.Mettere sottovuoto lo sciroppo con il cocco e conservare in frigo per 24 ore. Colare in uno chinoise per togliere lo sciroppo in eccesso ed essiccare.Cuocere i rigatoni in acqua con zucchero, cannella, bucce di arancia e limone per 30 minuti circa.Scolare, essiccare e friggere.Cuocere latte, panna, tuorli e zucchero come una crema inglese. Aggiungere la colla di pesce.Aggiungere la restante panna. Aggiungere il marsala ridotto a 200 gCaricare il sifone con due cariche.Bollire il latte con lo zest di limone.Aggiungere i tuorli e lo zucchero precedentemente miscelati. Cuocere fino a 83 gradi.Unire sul fuoco l’acqua, il glucosio.A 35 gradi aggiungere lo zucchero miscelato con lo stabilizzante. A 50 gradi aggiungere il succo di limone. Raggiungere gli 85 gradi.Freddare velocemente e amalgamare il caprino. Abbattere.