Ingredienti per 8 persone:

300 g farina 00

3 uova

80 g prosecco

20g martini bianco

60 g inulina

1g lievito per dolci

20 g eritritolo

10 g zucchero,

Mezza bacca di vaniglia fresca

Buccia di mezzo limone grattugiata

Zucchero a velo per decorare

Chiacchiere del benessere

Procedimento

Impastare tutti gli ingredienti in una planetaria o a mano mescolando bene le polveri e facendo attenzione all'inulina che non formi grumi, l’impasto deve risultare morbido e vellutato.

Una volta pronto lasciarlo riposare in frigo almeno per 1 ora dopodiché stenderlo molto sottile, tagliarlo in maniera irregolare e friggere in olio di semi alto oleico, tamponare bene l’olio in eccesso lasciar raffreddare ed impiantare ultimando con lo zucchero a velo.

In questa ricetta l’ho servito con una crema pasticciera molto leggera, lamponi e mirtilli.

Per un piatto più fresco, ricco di fibra e vitamine.

