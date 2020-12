Pubblicato il 25 dicembre 2020 | 11:03

Christmas coffee con panettone miscela Masini e cioccolato al latte

1 caffè espresso ristretto Miscela Masini

Mascarpone

Zafferano

Latte

Marmellata di ciliegie

Panna montata

Ciliegia al maraschino

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

Panettone Miscela Masini e cioccolato al latte nasce quando pasticceria René sposa il progetto di Essse Caffè Miscela Masini. Alla ricetta classica del dolce viene aggiunta una percentuale di caffè macinato messo in acqua fredda e portato a ebollizione, ottenendo così un puro concentrato (denso) di caffè, che, eliminata la tara, viene aggiunto nella fase finale dell’impasto per aromatizzarlo insieme a delle gustose pepite di cioccolato al latte e a polvere di caffè appena macinato. Per la glassa, infine, viene realizzato un cioccolato semi morbido sempre aromatizzato con la polvere di caffè e qualche chicco intero a testimonianza della qualità della miscela. Afferma Ambra Pasquini, titolare di Pasticceria Renè Lanciano: “Un panettone che lascia in bocca il sapore di un buon cappuccino.Amalgamare con un mixer mascarpone, zafferano e un po’ di latte.Inserire in una coppa Martini della marmellata di ciliegie sul fondo.Aggiungere la crema di mascarpone e un caffè espresso Masini ristretto e cremoso.Inserire una ciliegina al maraschino e decorare con ciuffo di panna montata oppure pistillo di zafferano e vivere questa bellissima esperienza!