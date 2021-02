Pubblicato il 16 febbraio 2021 | 11:02

Cioccolato, castagne e nocciole

500 g di Panna

100 g di Latte

180 g di Cioccolato al latte

2 Tuorli d’uovo

2 g di Gelatina in fogli

50 g di Zucchero

100 g di Zucchero

100 g di Burro

200 g di Farina 00

20 g di Cacao in polvere

50 g di Pasta di Nocciole

100 g di Panna 34% mg.

200 g di Cioccolato al latte

800 ml di Latte

250 g di Zucchero

200 g di tuorli d’uova

100 g di Farina 00

100 g di Pasta di Nocciole

300 g di Panna montata al 30% di zuccheri

1 lt di Latte

200 g di Panna al 50% mg.

100 g di Tuorli

300 g di Castagne lesse in purea

240 g di Zucchero

100 g di Glucosio

In un pentolino portare a bollore il latte, la panna e il cioccolato, appena affiora il bollore versare sul pastello di tuorli d’uova e zucchero precedentemente sbattuti in un’altra casseruola, in 3 volte.Riporre il tutto sul fuoco e portare il tutto a 84° dopodiché raffreddare rapidamente ed aggiungere infine la gelatina ed il cioccolato.Mettere tutti gli ingredienti in planetaria e far sabbiare. Una volta sabbiato cuocere a 180° per 14 minuti.Portare ad ebollizione la panna, emulsionare il cioccolato ed infine aggiungere la pasta nocciola.In un pentolino portare a bollore il latte e la panna, appena affiora il bollore versare sul pastello di tuorli d’uova, zucchero e farina precedentemente sbattuti in un’altra casseruola in 3 volte.Riporre il tutto sul fuoco e portare il tutto a 84°, aggiungere poi la pasta di nocciole, dopodiché raffreddare rapidamente. A composto freddo unire la panna montata, in 3 volte.In un pentolino portare a bollore il latte e la panna, appena affiora il bollore versare sul pastello di tuorli d’uova, zucchero, castagne lesse e glucosio precedentemente sbattuti in un’altra casseruola, in 3 volte. Riporre il tutto sul fuoco e portare il tutto a 84° dopodiché passare in mantecatrice fino a -6°C.