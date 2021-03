Pubblicato il 17 marzo 2021 | 11:00

Colomba pistacchio e fragoline di bosco

P

Acqua 3.500 g

Zucchero 2.150 g

Farina 00 6.900 g

Lievito Naturale 2.200 g

Tuorlo d’uovo 850 g

Burro Fresco 3.000 g

Farina 00 1.750 g

Zucchero semolato 1.300 g

Sale 100 g

Burro fresco 3.500 g

Pasta di Pistacchio 2.400 g

Tuorlo d’uovo 2.800 g

Miele di Acacia 850 g

Vaniglia in polvere 14 g

Cubetti di pistacchio 3.600 g

Fragoline di bosco 3.600 g

Mettere nell’impastatrice acqua, zucchero e farina, formare un impasto grezzo poi aggiungere il lievito naturale ed impastare fino ad ottenere un impasto lisco ed elastico. Aggiungere il tuorlo d’uovo, amalgamare la pasta ottenendo un impasto uniforme, unire il burro e lisciare nuovamente. Terminato l’impasto mettere a lievitare a 26° / 28° per 12 ore.Riprendere il primo impasto e aggiungere la farina. Lavorare fino all’incordatura della pasta, aggiungere la metà di zucchero, vaniglia e miele, incorporando il tutto fino ad ottenere una pasta liscia ed omogenea. Con la restante metà di zucchero e miele incordare nuovamente la pasta, aggiungendo il sale. Impastare fino ad ottenere un composto liscio, aggiungere metà tuorlo d’uovo, metà burro, pasta di pistacchio ed amalgamare il tutto. Aggiungere la restante metà di tuorlo d’uovo e burro rendendo la pasta liscia, per finire aggiungere i cubetti di pistacchio e le fragoline di bosco. Togliere l’impasto dall’impastatrice e metterlo nei pirottini, lasciar lievitare per 6 ore circa.Forno ventilato 165°C per 1 e ora poi 165°C per 10 minuti.