Pubblicato il 18 marzo 2021 | 11:04

Colomba-triplo-cioccolato

I

220 g farina

80 g lievito madre

98 g zucchero

64 g acqua

122 g tuorlo

92 g burro

8 g burro liquido

4.8 g sale

14 g miele

40 g pasta di nocciole

52 g panna

0,56 g vaniglia

120 g cioccolato gianduia

40 g cioccolato bianco

0,08 g lecitina di girasole

80 g copertura cioccolato al latte

20 g cerealini al cioccolato al latte

Per impastare la colomba si inizia sempre dal rinfresco del lievito madre per 3 volte a distanza di 3 ore 30 minuti.1 - Preparare uno sciroppo composto da acqua e zucchero due ore prima dal preimpasto.2 - Primo impasto: Ammorbidire il lievito madre con lo sciroppo per qualche minuto. Inserire successivamente la farina e impastare finché non si ottiene una maglia glutinica elastica e tenace.3 - Solo quando rimpasto risulterà asciutto ed elastico inserire un pò per volta i tuorli e in ultimo il burro.4 - Mettere 1'impasto in camera di lievitazione a 24°/26° per 12/14 ore o comunque fin quando il primo impasto non risulta più che triplicato.5 - Secondo impasto: Una volta che il primo impasto è triplicato aggiungere la restante farina e impastare fino a formare nuovamente la maglia glutinica e solo quando l'impasto risulterà asciutto e bene incordato inserire i tuorli d'uovo, gli zuccheri, la panna, gli aromi, il burro e infine la frutta candita o gli altri ingredienti che variano in base al gusto della colomba che si sta realizzando.6 - Far riposare rimpasto nel mastello a circa 28°/30° per un'ora.7 - Dividerlo nel peso desiderato, procedere alla palatura e inserirlo nei pirottini. Io personalmente una volta inserito nei pirottini li trasferisco in frigo per 416 ore dopo di che li lascio lievitare a temperatura ambiente per poi cuocerli la mattina seguente.8 - Cottura 160° per 40 minuti valvola chiusa 10 minuti valvola aperta.9 - Dopo la cottura capovolgere le colombe per 10 ore e confezionare.