Colomba veloce alle prugne della California e cioccolato bianco

Pubblicato il 10 marzo 2021 | 11:00

: 60 minuti: 40 minuti: 240 minuti(35 minuti a 170°C)Farina manitoba 150 gLatte 150 gLievito di birra disidratato 7 gLievitinoFarina Manitoba 500 gBurro 80 g morbido + 50 g fuso (+ una noce per la lavorazione)4 tuorliSale 8 gZucchero 140 gLatte 270 gArancia: la scorza grattugiata di 1Mandarino: la scorza grattugiata di 1Vaniglia: 1 cucchiaino di estrattoLiquore all’Arancia (Grand Marnier) o all’amaretto: 2 cucchiaiPrugne della California 120 gCioccolato bianco in pastiglie 70 gFarina di mandorle 70 gZucchero semolato 50 gMiele di arancia 1 cucchiainoAlbume 50 gAmido di riso 20 gVaniglia 1 cucchiaino di estratto liquidoPer guarnireZucchero in granella 60 gMandorle con la pelle 60 gZucchero a velo 1 cucchiaioLa sera prima, prepara la glassa per rivestire le due colombe. Metti in una ciotola tutti gli ingredienti e mescola fino ad amalgamarli completamente ottenendo un composto liscio e denso. Metti la glassa in una sac a poche e conservala in frigorifero fino al momento dell’utilizzo.In una ciotolina mischia velocemente la farina con il latte a temperatura ambiente e il lievito di birra mediante un cucchiaio. Copri con pellicola e lascialo lievitare per un’ora nel forno spento.Sciogli 50 g di burro in una ciotolina e unisci la scorza grattugiata dell’arancia, del mandarino e l’estratto di vaniglia; lascia intiepidire.Aggiungi al latte i 4 tuorli e sbattili con una forchetta per romperli; unisci poi anche i due cucchiai di liquore.Metti nella ciotola di una planetaria munita di gancio il lievitino (dopo l’ora di lievitazione), aziona la macchina ed aggiungi un po’ di composto di latte e tuorli fino a sciogliere il lievitino. Successivamente alterna l’aggiunta di farina e di zucchero al restante composto di latte e uova, facendo assorbire gradatamente i liquidi. Terminati questi ingredienti, lavora l’impasto finché si attorciglierà al gancio e poi unisci i restanti 80 g di burro a fiocchetti poco alla volta, alternando l’aggiunta del sale. Quando avrai terminato gli ingredienti dovrai impastare fino ad ottenere un composto liscio, elastico e lucido che si sarà staccato completamente dalle pareti della ciotola e si sarà incordato al gancio.Ribalta l’impasto sul piano di lavoro leggermente imburrato, forma una palla disponila in una ciotola (anch’essa imburrata) coprila con pellicola e lasciala lievitare per almeno due ore nel forno spento.Taglia ogni prugna in 4 parti e poi congelale. Congela anche le gocce di cioccolato bianco.Trascorse le due ore, prendi l’impasto, mettilo nella planetaria con il gancio, aziona la macchina, ed aggiungi le Prugne della California e le gocce. Impasta solo il tempo che occorre per amalgamare gli ingredienti (più veloce farai e meglio sarà, così eviterai di spappolare le Prugne della California e di surriscaldare l’impasto sciogliendo le gocce). Ribalta l’impasto sul piano di lavoro imburrato e dividi l’impasto in due parti di uguale peso (all’incirca 830 g l’uno). Dividi a sua volta ogni pezzo in due parti: uno del peso di circa 480 e l’altro del peso di 350 g. Con ogni pezzo forma due salsicciotti che dovrai posizionare a croce; uno deve avere la lunghezza e lo spessore delle ali della colomba e va posizionato per primo pressandolo un po’ al centro. L’altro deve avere le misure del corpo della colomba e va posizionato sopra all’altro pezzo, a croce. Entrambi devono arrivare ai bordi dello stampo di cartoncino. Forma allo stesso modo anche l’altra colomba. Una volta ottenute tutte e due, mettile e lievitare per un’ora nel forno spento.Quando le colombe saranno lievitate, prendi la glassa e spremila su ognuna di esse, fino a ricoprirle completamente. Sopra la glassa disponi le mandorle e poi la granella di zucchero. Inforna le due colombe in forno statico preriscaldato a 170° per circa 35-40 minuti. Una volta cotte, sfornale, infilzale con l’apposito ferro ad U e capovolgile, appoggiando le estremità dei ferri a due pentole alte e facendole raffreddare in quella posizione (in questo modo non si abbasseranno collassando al centro).Aspetta che le colombe con Prugne della California e cioccolato bianco si raffreddino, spolverizzale con lo zucchero a velo e poi sono pronte per essere gustate!