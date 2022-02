Ingredienti:

Zeste di 7 bergamotti grattugiati sottili

450 g zucchero semolato

250 g uova

120 g tuorlo

150 g succo di bergamotto

240 g burro

12 g gelatina alimentare in fogli

Crostatine agli agrumi, tonde e colorate come coriandoli

In una casseruola mettere uova, tuorli, succo e lo zucchero precedentemente mixato in termomix con le zeste.Portare ad ebollizione mescolando costantemente.Togliere dal fuoco e quando la temperatura sarà diminuita, aggiungere il succo di limone ed il burro.Mescolare fino a formare un “nodo “brillante.Filtrare ed aggiungere la gelatina precedentemente reidratata in acqua fredda e ben asciugata.Amalgamare bene.Conservare in un sac à poche.Dressare in frolla già cotta in stampo crostata.Dressare la crema all’interno di un guscio di pasta frolla, o in bicchierini o, se si preferisce, servirla al cucchiaio. Decorare a piacere con tagli e gel di agrumi.Si forma a “Les Chef Blancs”, con la direzione di Igles Corelli.È stata Pastry Chef di Gualtiero Marchesi a “L’Albereta”, poi a Villa Feltrinelli, 2 stelle Michelin, sotto la guida dell’executive Chef Stefano Baiocco. Scelta come creative pastry chef da Mauro Colagreco per il suo ristorante tristellato Mirazur a Mentone e fa parte della brigata che vince come Miglior Ristorante al Mondo per The World’s 50 Best Restaurants2019.Attualmente dirige la sezione pasticceria dell’Alta Formazione di Tione di Trento.

