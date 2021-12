Ingredienti per 4 Persone



Per il crumble di caprese

g 100 di farina 00

g 75 farina di mandorla

g 100 di mandorle bianche tagliate a lamelle sottili

g 100 di burro

g 100 di zucchero

g 25 cacao in polvere

Dolce è l'inverno al President

g 60 acquag 225 di zuccheroq 150 di tuorlig 10 di gelatina di pesceg 500 di pannag 300 di mascarponeG 450 di cioccolato biancog 50 cioccolato al latteg 400 di pannag 21 di gelatina di pesce in foglig 120 di polpa di dattero caramellatog 95 latteg 55 di olio di semi di girasoleg 50 di albume di uovog 10 tuorlig 95 zuccherog 50 farinag5 succo di zenzero frescog 100 di latteg 100 di caffèg 2,2 di agarg 14 di gelatina di pesce in fogliUna bustina di the e una bustina di camomilla.g 60 di zuccherog 200 di acquag 5 di xantanag 250 di frutti di mosco misti





Preparazione



Per il crumble di caprese

Unire e impastare tutti gli ingredienti per formare una palla di composto che andiamo a congelare per poi grattugiarla su una placca da forno rivestita da carta forno cuocendo a 170° per 7 minuti.



Per freddoloso al Tiramisù

Montare a neve l’albume.

In un pentolino di acciaio formare uno sciroppo con lo zucchero e l’acqua portandolo alla temperatura di 121°

Versare lo sciroppo lentamente nella planetaria con l’albume montato a velocità planetaria media e continuare fino a quando il composto risulti freddo.

Rinvenire la gelatina in acqua fredda e poi scioglierla lentamente in microonde con un goccio di panna.

Montare la panna e amalgamare lentamente il mascarpone.

Unire ora alla meringa la panna con il mascarpone e la gelatina amalgamare il composto e riempire delle semisfere di silicone. Congelare in abbattitore



Per il morbidoso ai datteri

Frullate con un poco di acqua i datteri e poi setacciarli due volte.

Sciogliere i due cioccolati in microonde lentamente e aggiungere la polpa di dattero e la panna.

Rinvenire la gelatina in acqua strizzarla e scioglierla in microonde con un poco di panna e aggiungere al composto

Riempire degli stampini di silicone a forma di quenelle e congelare in abbattitore



Per la spugna verde

Unire tutti gli ingredienti in una bastardella di acciaio per ultima la farina. Mettere il composto in un sifone con due cariche

Di gas per crema e farlo riposare in frigo per almeno due ore.

Riempire dei bicchierini di plastica e cuocere a microonde a potenza media.



Per i cilindretti di latte e quelli al caffè

Dividere in parti uguali l’agar agar e la gelatina di pesce ammorbidita in acqua fredda in parti uguali tra il latte e il caffè.

Passare al mixer ad immersione il composto di latte e riempire con il composto un biberon da cucina. Con questo riempire delle cannucce da bibite e farle riposare in frigo.

Passare al mixer ad immersione il composto di caffè e riempire con il composto un biberon da cucina. Con questo riempire delle cannucce da bibita e farle riposare in frigo.



Per la salsa di the e camomilla

Inserire le bustine di the e camomilla nell’acqua zuccherata, dopo qualche minuto filtrare l’infuso e aggiungere l’xantana. Frullare al mixer ad immersione e riempire un biberon da cucina



Preparazione del piatto

Al centro un piatto piano bianco capiente e lucido fare un arco con

il crumble di caprese, ai due estremi mettere il freddoloso al tiramisù e il morbidoso ai datteri. Aggiungere in bellavista la spugna i frutti di bosco e la salsa di the e camomilla.

