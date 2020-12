Foresta Nera

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 11:00

PAN DI SPAGNA AL CACAO

Sponge Cake & Bisquit Bakery Innovation

Sponge Cake & Bisquit Bakery Innovation

MOUSSE AL CIOCCOLATO FONDENTE 60% ct

Pâte à Bombe Bakery Innovation

Meringa Evolution Bakery Innovation

Meringa Evolution

Pâte à Bombe Bakery Innovation

BAGNA AL MARASCHINO LOLLI LIQUORI

CREMA CHANTILLY

MONTAGGIO DEL DOLCE

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

300 g, 50 g zucchero semolato fine, 170 g farina “00”, 20 g cacao in polverein planetaria con frusta montare per 8-10 minuti a velocità medio/alta loinsieme allo zucchero semolato. Nel frattempo, a parte, setacciare la farina e il cacao. Incorporare le polveri setacciate con l’utilizzo di un cucchiaio a spatola, mescolando manualmente con un movimento dal basso verso l’alto delicatamente fino a ottenere una massa omogenea. Stendere il composto in una teglia rettangolare di cm 20x30. Infornare a 180-190°C e cuocere per 12-15 minuti.200 g, 200 g, 350 g copertura fondente 60%, 500 g panna 35% mg montata lucidamontare laa 25°C. Incorporare il cioccolato fuso a 45°C. Aggiungere la panna montata lucida in due step.100 g acqua, 100 g zucchero, 30 g Maraschino 70% vol.portare a ebollizione l’acqua e lo zucchero, raffreddare a 30°C e aggiungere il maraschino.1 l Panna 38% mg, 80 g zucchero semolatoinserire lo zucchero nella panna e montare fino a ottenere una struttura lucida e stabile.Posizionare sulla base di un “ring” uno strato di Pan di Spagna al cacao. Inzuppare con la bagna al Maraschino. Dressare uno strato di mousse al cioccolato dello spessore di 1 cm. Sovrapporre un altro strato di Pan di Spagna al cacao. Inzuppare con la bagna al Maraschino. Con l’ausilio di un sac à poche dressare la panna montata nella parte periferica del “ring” per evitare la formazione di bolle d’aria. Inserire le amarene sciroppate, ben scolate. Completare con la panna e rasare. Abbattere in negativo. Sformare e decorare con panna montata, mousse al cioccolato, spirali e dischetti di cioccolato. Per la monoporzione sformare e sezionare dei tranci di 4 cm di larghezza per 10 cm di lunghezza. Decorare con panna montata, una griglietta di cioccolato e mezza amarena.Leggi il servizio: Dessert di qualità e subito pronti? Con Bakery Innovation si può!