Pubblicato il 07 aprile 2021 | 11:00

Gelato al gorgonzola

I

Panna Stand & Overrun Debic

700 ml latte, 50 ml, 25 g latte magro in polvere, 170 g destrosio, 30 g zucchero, 100 g gorgonzola, 5 g Cremodan SE30, 5 g saleriscaldare il latte, la panna, gli zuccheri, lo stabilizzante, il sale e il latte magro in polvere a 85°C. Passare attraverso un setaccio fine e versare il composto sul formaggio. Mescolare e lasciarlo riposare in frigorifero per una notte. Passare la miscela attraverso un setaccio fine e farla mantecare nella gelatiera o congelare in un bicchiere del Pacojet.