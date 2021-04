Pubblicato il 13 aprile 2021 | 11:00

La torta Mokaccina di Ernst Knam

I

Crema al cioccolato

Assemblaggio

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

: 150 g di burro, 150 g di zucchero semolato, 1 uovo grande, 1 g di vaniglia , 6 g di lievito in polvere, 270 g di farina 00, 30 g di cacao in polvere, un pizzico di sale.Lavorare bene a mano il burro tagliato a pezzetti insieme allo zucchero, quindi aggiungere l'uovo, il sale e un pizzico di vaniglia. Impastare bene fino a ottenere un composto omogeneo.Unire il lievito e la farina, setacciati insieme, e il cacao; quindi impastare bene il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo e compatto.Formare una palla e avvolgerla nella pellicola trasparente; quindi lasciarla riposare in frigorifero.Stendere la frolla a 3 mm e foderare lo stampo.a: 250 ml di latte intero, 5 g di vaniglia Tahiti, 75 g di tuorli, 50 g di zucchero semolato, 15 g di amido di mais, 8 g di amido di riso.Versare il latte in una casseruola, aggiungere la polpa e la stecca di Vaniglia Tahiti tagliata a metà in senso longitudinale, mescolare e mettere sul fuoco a scaldare.Intanto, mettere in una ciotola ampia i tuorli leggermente sbattuti con lo zucchero e aggiungere le farine setacciate lavorando ancora.Stemperare il composto con un po' di latte caldo e lavorarlo con la frusta.Quando il latte bolle aggiungere il composto di uova e farina. Fare cuocere per circa 3 minuti, continuando a mescolare bene con la frusta per evitare che si formino grumi.: 200 ml di panna fresca, 250 g di cioccolato fondente 60%.Portare a bollore la panna in un pentolino e versarvi il cioccolato tritato o in pastiglie, amalgamare con una frusta sino a quando la ganache non sarà del tutto emulsionata.: 30 caffè solubile.Con una frusta mescolare crema pasticcera con ganache al cioccolato e 30 grammi di caffè solubile e per ottenere una crema liscia e cremosa.Riempire lo stampo a ¾ e cuocere a 175°C per circa 35 min. Raffreddare velocemente.: 100 g di panna fresca, 200 g di cioccolato biancoPortare a bollore la panna in un pentolino e versarvi il cioccolato tritato o in pastiglie, amalgamare con una frusta sino a quando la ganache non sarà del tutto emulsionata.Versare la ganache bianca sopra la torta e con un cornetto di carta pieno di ganache al cioccolato fondente e uno stuzzicadenti formare il disegno.Mettere in frigo per rassodare.