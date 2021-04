Pubblicato il 12 aprile 2021 | 11:20

: 1200 g farina, 160 g zucchero, 24 g sale, 58 g lievito di birra, 6 g malto, 140 g burro, 50 g uova, 196 g acqua, 416 g latte, 1 Bacca di vanigliaimpastare tutti gli ingredienti tranne il burro. A metà impastamento aggiungere il burro. Far riposare l’impasto in massa per 10 minuti. Spezzare l’impasto e far riposare 10 minuti. Abbattere per 15 minuti e conservare a +4 gradi. Sfogliare con il 30% di burro sul peso dell’impasto. Fare riposare 45 minuti in congelatore.170 g pasta croissant, 20 g cacao, 30 g acquaimpastare tutto assiemePer la versione al caffè:200 g cioccolato fondente, 30 g caffè concentratounire gli ingredienti e dressare.Per la versione al caramello salato:35 g zucchero, 35 g Panna, 50 g Concentrato caffè Julius Meinl, 2,5 g sale, 1 g Gellanfare un mou con zucchero e panna. Aggiungere gli altri ingredienti e riportare a bollore. Dressare e abbattere.770 g pasta croissant, 110 g pasta bicolore marrone, 20 pezzi stecche caffè o caramello salatosovrapporre la pasta bicolore alla pasta croissant e laminare. Tagliare dei rettangoli 8x17cm, praticare delle incisioni verticali e formare i pain au chocolat. Far lievitare 2 ore a 29 gradi. Cottura 195 gradi per 16 minuti. All’uscita dal forno lucidare con sciroppo.Per informazioni: juliusmeinl.com