Pancake con frutti di bosco

Pubblicato il 18 novembre 2020 | 10:58

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani .

Per il pancake: 500 ml latte, 400 g farina debole 00, 130 g zucchero, 120 g uova pastorizzate, 16 g lievito per dolci (baking)Per la finitura: frutti di bosco, zucchero a velo, Panna Spray Zuccherata Debicfrustare le uova con lo zucchero, aggiungere la farina con il lievito precedentemente setacciati insieme, il latte poco alla volta fino a ottenere una pastella densa e liscia. Imburrare dei ring in acciaio e cuocere all’interno del ring su una padella antiaderente, mantenere il fuoco molto basso e lasciar cuocere per circa 6 minuti per lato. Servire caldi.cospargere i pancake di zucchero a velo, decorare con i frutti di bosco e prima di servire ultimare con Panna Spray Zuccherata Debic.