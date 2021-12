Con questo spirito, lo chef Valerio Braschi del ristorante 1978 di Roma, entrato quest’anno nella prestigiosa guida Michelin, e il più giovane vincitore della storia di Masterchef, ha creato con WMF, brand tedesco leader di prodotti high-end in acciaio per la cucina, tre inedite portate che conservano inalterati i sapori tipici della tradizione Italiana ma in forme e abbinamenti freschi e innovativi

Ingredienti:

1 panettone

50 g di burro

1 l di latte

200 g di zucchero

80 g di pop corn

2 g di neutro

15 g di destrosio

100 ml di panna fresca

1 baccello di vaniglia

Panettone tostato con gelato al popcorn

Preparazione

Far scoppiare i popcorn e condirli con una presa di sale.



Scaldare il latte assieme allo zucchero e alla vaniglia.

Portare il composto a 80°.

Aggiungere la panna, il neutro e il destrosio frullando il tutto.

Aggiungere i popcorn e frullare il tutto.



Mettere il composto in frigorifero a 2°C per 3 ore.

Successivamente montare il composto nella gelatiera.



Tagliare il panettone a rettangoli, condirlo con del burro e arrostirlo in forno a 180°C per 10 minuti.

Impiattare il panettone arrostito e adagiarci sopra una quenelle di gelato.

