Pubblicato il 08 febbraio 2021 | 11:00

Pomme D’Amour - Cremoso di yogurt profumato allo yuzu, mela rossa di Cuneo al miele di montagna e ibisco

300 g Purea mela verde

100 g Brunoise mela rossa Cuneo Igp

1 Yuzu fresco

100 g Zucchero

2 g Pectina

200 g Panna

200 g Yogurt bianco

100 g Purea di mela rossa

50 g Zucchero a velo

2 n Fogli colla di pesce

100 g Polpa di lampone

15 g Zucchero

2 g Gelatina in fogli

100 g Albume

54 g Zucchero a velo

54 g Zucchero semolato

100 g Albume

100 g Zucchero a velo

100 g Zucchero semolato

300 g Acqua

5 g Ibisco

20 g Miele mille fiori

4 n Mele

250 g Mele impregnate all’ibisco

100 g Succo di ibisco e miele

60 g Zucchero

2 g Pectina

Nel nome è già scritto il perché io abbia scelto questo piatto per commemorare la festa degli innamorati. Nella definizione di questa ricetta, la mia storia d’amore parte dalla passione che ho per gli agrumi. La fase romantica della pasticceria, come di tutto ciò che accade nella mia cucina, è legata al connubio che da sempre creiamo con i prodotti del territorio, e in questo caso con la mela rossa di Cuneo IGP. La scelta della Yuzu è per non dimenticare mai che tutto ciò che metto nel piatto è il risultato dei miei viaggi intorno al mondo e l’ibisco è la parte acida, estetica, passionale, di un dolce che a questo punto vuole solo essere mangiato.Portare a bollore la purea insieme allo zucchero e alla pectina, cuocere per 3-4 minuti e raffreddare. Tagliare la mela a brunoise e incorporarla alla confettura. Grattugiare della scorza di yuzu, mescolare bene, riempire gli stampi a sfera e abbattere.In una contenitore semimontare 100 g di panna, unirla allo yogurt, lo zucchero a velo e la purea di mela. A parte scaldare la panna (100g) e scioglierci la gelatina all’interno. Raffreddare e incorporare al composto e montare. Con una sac à poche mettere il composto all’interno di uno stampo a forma di semi sfera ed inserire il cuore di mela precedentemente abbattuto a forma di sfera. Mettere nell’abbattitore (in alternativa nel freezer) per due ore a -24 °CScaldare la purea di lamponi e unirla alla gelatina precedentemente reidratata con lo zucchero. Far sciogliere bene. RaffreddareMontare lo zucchero semolato e l’albume, incorporare a mano lo zucchero a velo e con una sac à poche, riempire le mezze sfere in silicone. Disidratare in forno a 70°C per una notte. Con la meringa per la definizione con l’aiuto di una Sac a poche formare delle piccole gocce del diametro di 3 mm su tappetino in silicone e far disidratare a 50 °C per 2 ore.Portare a bollore l’acqua, unire l’ibisco e lasciare in infusione per 10’. Filtrare e unire il miele. Far raffreddare. Mettere sottovuoto il liquido con le mele sbucciate intere. Lasciare in impregnazione per un giorno e ricavare dei tubi del diametro di 1cm e lunghi 3cm. Glassarli nella glassa al lampone.Ridurre il liquido e cuocere le mele, frullare, aggiungere zucchero e pectina, cuocere per 4’, raffreddare e mettere da parte.Riempire due semisfere di meringa di composta di mele, appoggiarci sopra la semisfera di cremoso glassata e finire con 8 meringhe da definizione. Impiattare le due meringhe, finire il piatto con tre tubi di mela impregnata e passare nel lampone liofilizzato. Terminare con 5 foglie di acetosella sanguigna.