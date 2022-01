San Valentino ai fornelli? Ecco tre ricette dolci da provare

Un’occasione per appassionarsi a creare con amore proposte di infinita dolcezza e bontà, deliziose e facili da preparare. Una selezione di ingredienti sani e genuini, passaggi semplici, una varietà di farciture e decori che stimolano la fantasia per creare piccoli capolavori di food design, sono “la ricetta” perfetta di Exquisa per trascorrere San Valentino nella convivialità più romantica, ricreando in casa un’atmosfera carica di magia e dolci emozioni.

Cup cake di San Valentino Foto: @nonnapaperina



Specialista dei freschi cremosi

Exquisa, specialista dei freschi cremosi, offre una varietà di proposte di altissima qualità, Ogm free e senza conservanti, che spaziano dai morbidi formaggi spalmabili, i fiocchi di latte freschi, il prodigioso superfood Exquisa Skyr, agli hummus di ceci Noa e alla varietà di basi dolci e salate Mulino Bertotti. Un’ampia scelta per un delizioso snack da gustare al cucchiaio in ogni momento, una varietà ricca e stimolante per ricreare ogni giorno gustose ricette adatte ad ogni occasione.



Il formaggio spalmabile

Per le specialità di San Valentino Exquisa ha scelto Il Fresco Cremoso, il delizioso formaggio spalmabile che racchiude tutta la bontà del latte fresco dalle Prealpi Bavaresi, dal gusto morbido e delicato disponibile in 6 gustose varianti, ricco di proteine, anche in versione lactose-free in caso di intolleranze alimentari, perché per Exquisa la bontà va sempre condivisa! Tre prelibate proposte renderanno omaggio all’incontro più atteso dagli innamorati, per deliziare il palato, riempire il cuore e vivere un momento indimenticabile di appagante convivialità: Cup cake di San Valentino; Dolce cuore alle fragole e Red Velvet cake. Le ricette di Exquisa sono realizzate da Tiziana Colombo, in arte social@nonnapaperina; queste ed altre deliziose proposte da scoprire su www.exquisa.it.

CUP CAKE DI SAN VALENTINO



Ingredienti per 4 persone

Per la base

100 g di tuorlo

50 g di uovo intero

100 g di olio di vinacciolo

200 g di zucchero di canna

120 g di fecola

100 g di albume

120 g di chufa

6 g di lievito

2 g di sale

180 g di uvetta

Per il frosting:

250 g di Formaggio Exquisa Fresco Cremoso senza Lattosio

50 g di zucchero a velo

100 g di panna fresca da montare

Per decorare:

q. b. di pasta di zucchero

q. b. di perline colorate



Preparazione

Per la base. In una ciotola con bordi alti versate i tuorli, le uova intere, l’olio di vinacciolo e il sale, poi frullate con il frullatore ad immersione per ottenere un composto simile alla maionese abbastanza omogenea. Successivamente, aggiungete la fecola. A parte, formate una meringa montando l’albume e lo zucchero di canna. Aggiungete la meringa al composto-maionese, poi incorporate la chufa con il lievito e versatela a pioggia. Infine, aggiungete l’uvetta e mescolate tutto.



Versate il composto negli stampi da cupcake e cuocete in forno per 25 minuti a 180 gradi.

Per il frosting. Nell’attesa mescolate Il Fresco Cremoso senza Lattosio di Exquisa con lo zucchero a velo e montate. Al composto ottenute aggiungete la panna precedentemente montata e mescolate. Trasferite il composto ottenuta in un sac à poche con bocchetta a stella e conservate per un po’ in frigo.



Presentazione. Decorate i cupcake in superfice con il frosting rimasto nel sac à poche e create delle decorazioni a forma di cuore con la pasta di zucchero da apporre. Cospargete su ognuno le perline colorate e servite.

DOLCE CUORE ALLE FRAGOLE

Dolce cuore alle fragole. Foto: @nonnapaperina

Ingredienti per 6 persone

Per il Pan di Spagna:

300 g di farina di riso

300 g di zucchero di canna extrafine

10 uova

2 bustine di vanillina

Per la farcitura “Cream Cheese”:

250 g di Formaggio Exquisa Fresco Cremoso Light

250 g di mascarpone consentito

200 g di zucchero a velo

2 cucchiai di succo di limone

150 ml di panna da montare

mezza bacca di vaniglia

Per la bagna:

100 ml di acqua naturale

60 g di zucchero semolato

1 bicchierino di acqua di rose

500 g di fragole

Preparazione

Per il Pan di Spagna. Preriscaldate il forno a 180 gradi. Nella ciotola della planetaria versate le uova, lo zucchero di canna e mescolate per almeno 15 minuti in modo da ottenere una spuma soffice. Fate riposare per 13 minuti e unite la vanillina. Poi aggiungete a pioggia la farina di riso e mescolate con una spatola praticando dei movimenti delicati dal basso verso l’alto per non smontare il composto. Continuate ad amalgamare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo. Prendete 3 stampi a forma di cuore e ungete l’interno con del burro, versate il composto ottenuto e cuocete in forno a 180 gradi per 35 minuti, senza mai aprirlo. A cottura ultimata, aprite leggermente lo sportello e lasciate raffreddare. Sfornate il Pan di Spagna solo quando avrà raggiunto la temperatura ambiente.

Per la farcitura “Cream Cheese”. Mescolate insieme con una forchetta il Fresco Cremoso Classico di Exquisa, mezza bacca di vaniglia, il succo di limone, il mascarpone e lo zucchero a velo. Lavorate per bene fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungete la panna, amalgamate bene e infine montate il tutto con uno sbattitore elettrico per pochi minuti (2-3 minuti circa).



Per la bagna. Mettete in un pentolino l’acqua e lo zucchero semolato. Mescolate per bene a fiamma moderata e spegnete prima che il composto inizi a bollire. Infine, aggiungete l’acqua di rose e lasciate e lasciate raffreddare.

Per decorare. Lavate le fragole fresche, asciugatele e sistematele sulla carta assorbente. Infine, tagliate a fettine quelle più grandi, a metà quelle di medie dimensioni e lasciate intere le fragole più piccole.



Presentazione. Trasferite uno strato di Pan di Spagna su un piatto da portata e inumidite la superfice con la bagna aiutandovi con un pennello e poi spalmate uno strato di Cream Cheese, aggiungete le fragole e coprite con il secondo strato di Pan di Spagna, ripetete l’operazione e coprite con il terzo strato. Farcite l’ultima superfice creando ciuffi di crema con un sac à poche e usate le fragole per decorare.

RED VELVET CAKE

Red Velvet. Foto: @nonnapaperina

Per la base:

300 g di burro chiarificato

300 g di zucchero

200 g di uova

100 g di yogurt bianco

200 g di farina di mais bianco

100 g di amido di mais

5 g di lievito

10 g di guar

40 g di polvere di ibisco

Per il frosting:

200 g di Formaggio Exquisa Fresco Cremoso Classico

100 g di panna consentita

Per la decorazione:

frutti rossi a piacere

Preparazione

Per la base. Con l’aiuto di una planetaria mescolate insieme il burro già ammorbidito, lo zucchero e la polvere di ibisco (lasciandone un po’ da parte per la decorazione). Otterrete un composto spumoso al quale dovete aggiungere le uova e lo yogurt bianco mescolando. Setacciate la farina e l’amido di mais insieme al lievito e al guar e versate tutto nel composto ottenuto; una volta assorbite le farine versatelo in uno stampo già imburrato e cosparso di farina e infornate a 180 gradi. Sfornate la torta dopo 30 minuti e lasciate raffreddare.



Per il frosting: montate insieme la panna e il Fresco Cremoso Classico di Exquisa fino ad ottenere una consistenza soda e corposa e mettetene una parte in frigo in un sac à poche.



Presentazione. Tagliate la torta in due per il lungo. Spalmate il frosting sulla superfice della base e coprite con la parte superiore. Spalmate superfice e circonferenza della torta in modo uniforme con il frosting. Spolverate tutta la torta con la polvere di ibisco, create 2 cerchi concentrici di ciuffetti con la sac à poche e decorate a piacere con i lamponi.