Pubblicato il 06 marzo 2021 | 11:04

Semifreddo con Skyr e amaretti

500 g di Skyr

150 g di panna fresca consentita

300 ml di panna montata consentita

120 g di zucchero semolato

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

16 g di colla di pesce

15 amaretti consentiti

250 g di cioccolato 70% Beppiani

200 ml di panna fresca consentita

20 g di burro chiarificato freddo

qb di meringhette

qb di nocciole tostate

Il semifreddo con Skyr e amaretti è un dolce molto corposo, ricco di sapore e non troppo complicato da realizzare. L’impasto, se così si può chiamare, è preparato con panna, zucchero, vaniglia, Skyr e amaretti, si tratta di una combinazione organolettica davvero rara per un semifreddo. Il tutto è valorizzato da una splendida e squisita ganache, che ovviamente viene versata nelle ultime fasi del procedimento, poco prima di guarnire con le nocciole tostate e le meringhette.La ganache, nello specifico è realizzata con la panna fresca, il burro chiarificato e il cioccolato fondente. Reputo che il burro chiarificato, almeno in questa preparazione, vada preferito al burro standard. Infatti, resiste meglio alle elevate temperatura e propone un sapore più neutro, in grado di valorizzare gli altri ingredienti senza coprirli. Inoltre è totalmente privo di lattosio, dunque compatibile con le esigenze degli intolleranti a questa sostanza. Io adoro preparare il semifreddo con yogurt e amaretti per la Festa del Papà, in quanto credo che il suo sapore deciso e corposo sia in linea con lo spirito dell’evento. Tuttavia, è buono sempre ed in qualsiasi occasione.Tutta la bontà dello Skyr, dove è particolarmente consumato. In Italia si è diffuso solo di recente, grazie alla lungimiranza di alcune aziende che hanno deciso di integrarlo nella loro offerta. Lo Skyr, almeno dal punto di vista agroalimentare, è un alimento “strano”. Infatti, è tecnicamente un formaggio, in quanto realizzato con il caglio, ma assomiglia ad uno yogurt per gusto e consistenza. Anzi, molto lo paragonano al classico yogurt greco.Rispetto a quest’ultimo, però, propone un sapore addirittura più neutro, sicché può essere impiegato tanto per le preparazioni dolci quanto per quelle salate. Di sicuro, fa il suo dovere (egregiamente per giunta) nell’impasto di questo interessante semifreddo. Lo Skyr, poi, eccelle dal punto di vista nutrizionale.. Contiene soprattutto tantissimo calcio, e da questo punto di vista non ha nulla da invidiare allo yogurt e ai formaggi tradizionalmente ritenuti nutrienti, come il parmigiano reggiano.Per realizzare il nostro semifreddo con Skyr e amaretti abbiamo utilizzato un signor cioccolato, ossia il cioccolato artigianale Beppiani. Nello specifico abbiamo fatto riferimento alla tavoletta di cioccolato fondente al 70% per esaltare al meglio il sapore del cioccolato in un giusto equilibrio di sapori. Il cioccolato in questione ha una pura massa di cacao nacional ed è un prodotto rigorosamente made in Italy. Dal punto di vista nutrizionale il cioccolato è un toccasana non solo per l’umore, ma anche per il cuore e per l’apparato cardiovascolare. Inoltre contiene una notevole quantità di antiossidanti che contribuiscono a ridurre lo stress ossidativo.Ma ritorniamo alle caratteristiche del cioccolato Beppiani. Si tratta di un cioccolato senza glutine, quindi adatto a tutti, anche agli intolleranti a questa sostanza. Il suo gusto ha un carattere deciso, reso più aromatico da note floreali che regolano l’acidità del prodotto rendendo il gusto ancora più gradevole. Il prodotto viene ottenuto da fave di cacao tostate e macinate, a cui viene aggiunto anche lo zucchero (circa il 30%) al fine di ottenere un sapore dolce ed allo stesso tempo intenso. Ve lo consiglio anche come regalo, sarà un pensiero gradito per gli appassionati del cioccolato fondente.Per la preparazione del semifreddo con Skyr e amaretti iniziate ammollando la colla di pesce. Intanto, fate scaldare 140 grammi di panna e lo zucchero semolato in un pentolino. Bastano pochi minuti, il tempo che si sciolga lo zucchero. Poi versate nel pentolino la colla di pesce ben strizzata e mescolate affinché si sciolga, lasciando il fuoco acceso per tutto il tempo necessario. Poi spegnete la fiamma e versate questo composto in una ciotola insieme allo Skyr, infine unite la vaniglia e gli amaretti tritati, mescolando il tutto con una frusta. Ora aggiungete gradualmente la panna montata e mescolate dal basso verso l’alto affinché non si smonti. Poi, trasferite il composto in uno stampo in silicone e livellate accuratamente. Conservate in un congelatore per almeno sei ore, o almeno fino a quando il dolce non si sarà solidificato.Ora occupatevi della ganache. Realizzate un trito con il cioccolato, poi mettete a scaldare la panna in una pentola con il metodo a bagnomaria. Quando la panna è molto calda, unite il cioccolato tritato. Poi, mescolate con un leccapentole fino a quando il cioccolato non si sarà sciolto e il composto sarà diventato liscio e uniforme. Spegnete il fuoco e aggiungete il burro, poi fatelo sciogliere utilizzando un leccapentole. Infine fate raffreddare la ganache. Ora sformate il dolce adagiandolo sul piatto, poi versate la ganache fino a ricoprirlo completamente. Infine, decoratelo con le nocciole e le meringhe sbriciolate. Il semifreddo con Skyr e amaretti è pronto per essere gustato.