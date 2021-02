Pubblicato il 19 febbraio 2021 | 06:41

“Soufflé al Pistacchio e Amarena Fabbri” di Isabella Potì (foto: Pellegrino Brothers)

INGREDIENTI

PREPARAZIONE

PRODOTTI FABBRI 1905 UTILIZZATI

400 g latte intero, 100 g Pasta di Pistacchio Bollo Oro Fabbri 1905 senza coloranti, 4 tuorli, 50 g zucchero, 60 g maizena100 g base al pistacchio, 120 g albumi, 50 g zucchero semolato, burro q.b. per imburrare gli stampini, zucchero di canna q.b. per gli stampini, 100 g Amarena Fabbri classica in sciroppo100 g acqua, 35 g glucosio, 40 g zucchero invertito, 20 g zucchero semolato, 225 g purea di amarene, 60 g olio semi di girasole, 0,5 g xantanaportare a ebollizione acqua, glucosio e zucchero invertito. Lasciar freddare. Frullare la purea di amarene, l'olio e la xantana. Aggiungere poi lo sciroppo e frullare ancora. Colare e mantecare in gelatiera.portare a ebollizione il latte. A parte unire zucchero e tuorli, aggiungere anche la maizena. Versare quindi poco latte alla volta sul mix di tuorli e mescolare con una frusta. Portare di nuovo tutto sul fuoco e continuare a cuocere fino ad ottenere una crema lucida. Aggiungere a questo punto la Pasta di Pistacchio Bollo Oro e continuare a cuocere, ottenendo una crema molto spessa. Lasciarla poi freddare con pellicola a contatto.imburrare con un pennello gli stampini per il soufflé (circa 7 cm di diametro), facendo movimenti verso l'alto. Ricoprire poi di zucchero ed eliminare l'eccesso. Montare gli albumi non molto sodi, aggiungere lo zucchero e montare a neve. Amalgamare alla base un terzo alla volta. Riempire gli stampi battendo bene per rimuovere l'aria. Cuocere per 8 minuti a 180°C in forno statico. Gustare il soufflé con accanto una quenelle di sorbetto preparata con le deliziose Amarene Fabbri.Amarena Fabbri dal 1915 è icona di bontà e di genuinità. I migliori Pasticceri professionisti in Italia e nel mondo la scelgono ogni giorno per la sua croccantezza e il sapore originale. Perfetta per dare gusto ad ogni creazione di pasticceria classica e sottozero, oltre che a cocktail. Grazie ai diversi calibri con e senza sciroppo, a frutto intero o spezzettato, la gamma Amarena Fabbri spicca per versatilità. Formati disponibili: 4 tipologie di packaging e 8 diverse grammature.Una pasta pura al 100%, da selezionata materia prima di alta qualità, lavorata nel pieno rispetto della natura per conservare le caratteristiche organolettiche e di gusto del frutto. Pistacchio Bollo Oro senza coloranti garantisce la massima e totale purezza di pistacchio, superando le più rigide regole di produzione.