L’amore di coppia, ma anche quello per l’ambiente e per il benessere. Lagostina celebra la festa degli innamorati con questa ricetta di Sonia Peronaci, storica fondatrice di Giallo Zafferano, ora volto e promotrice del sito che porta il suo nome soniaperonaci.it, con l’inedita partecipazione del marito, ha realizzato un dolce dedicato alle coppie: torta al doppio cioccolato e peperoncino.

L’amore, insomma, ha mille forme e ognuna può trovare il suo risvolto in cucina: passionale, cortese e/o ideale è un sentimento che va nutrito e a farlo con gusto non si sbaglia mai. Per questo Lagostina renderà disponibili a tutti le 3 ricette sui canali social e anche uno speciale sconto sugli strumenti utili a realizzarli sul proprio e-shop con il codice LOVE25.



Ingredienti per uno stampo a cerchio apribile del diametro di 18 cm



Per la base

farina 00 200 g

burro a temperatura ambiente 100 g

zucchero semolato 190 g

uova medie 3

cacao amaro in polvere 30 g

latte fresco 150 g

lievito in polvere per dolci 8 g

sale un pizzico



Per la ganache montata al cioccolato al latte

cioccolato al latte 250 g

panna fresca 250 g



Per spalmare

confettura di lamponi 80 g



Per la ganache al cioccolato fondente

cioccolato fondente al 50% 200g

panna fresca 170 g

glucosio 30 g

burro freddo 20 g

peperoncini freschi 2

Torta al doppio cioccolato e peperoncino

Nella ciotola di una planetaria, munita di fruste, metti il burro a temperatura ambiente con lo zucchero e monta il tutto fino a che il composto risulterà soffice e spumoso.Ci vorranno circa 10 minuti;Una volta che il composto sarà pronto, sempre con le fruste in funzione, incorpora un uovo alla volta, aspettando il completo assorbimento prima di aggiungere il successivo. Continua a montare fino ad ottenere una crema omogenea;Incorpora con una marisa la farina e il cacao precedentemente setacciati, alternandoli al latte;Una volta che gli ingredienti saranno ben amalgamati al composto, l’impasto sarà pronto;Con l’aiuto di una marisa versa il composto dentro lo scodello della pentola a pressione precedentemente imburrato e foderato sul fondo con della carta forno;Colloca il piedino dello scodello dentro alla pentola a pressione, versa 2 eco dosi di acqua, inserisci lo scodello, chiudi la pentola a pressione e posiziona la valvola sul simbolo delle verdure;Accendi il fuoco, attendi che la valvola rossa salga (vorrà dire che la pentola sarà in pressione), abbassa il fuoco e attendi 40 minuti;Una volta trascorso il tempo indicato spegni il fuoco, gira la valvola sul simbolo dello sfiato e aspetta che la valvola rossa scenda;Adesso puoi aprire la pentola, ed estrarre lo scodello. Adagia la torta su una griglia e lasciala raffreddare.Sciogli il cioccolato al latte a bagnomaria oppure in microonde;Nel frattempo fai scaldare la panna in un pentolino portandola a sfiorare il bollore; a questo punto versa la panna calda nel cioccolato sciolto;Metti la ciotola con dentro la ganache in un contenitore capiente contenente dell’acqua e ghiaccio;Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, monta il composto finché non risulterà freddo, spumoso e consistente. Metti la ganache montata in una sac a poche con la bocchetta liscia del diametro di 9 mm;Taglia la base al cioccolato in senso orizzontale per ottenere tre dischi di uguale spessore;Poggia il primo disco sul piatto da portata, spalma sulla superficie metà della confettura di lamponi (40 g) con l’aiuto di una spatola;Prendi la sac a poche con la crema e forma uno strato (circa 160 g) su tutta la superficie avendo l’accortezza di arrivare fino al bordo;Ora ripeti la stessa operazione con il secondo disco che spalmerai con la restante confettura e ricoprirai di ganache montata;Una volta completato anche questo strato, chiudi con l’ultimo disco.Con una spatolina, liscia i bordi laterali della torta in modo da eliminare l’eventuale crema in eccesso, in modo tale da rendere la superficie liscia;Riponi la torta in frigo per almeno un’ora in modo tale che sia fredda per la glassatura;Trita il cioccolato fondente e ponilo in una ciotola, poi scaldalo leggermente nel microonde senza scioglierlo completamente;Unisci la panna, il glucosio e il peperoncino in un pentolino, scaldali fino a vedere comparire le prime bollicine in superficie;A questo punto versa la panna calda sul cioccolato avendo cura di setacciare prima il composto per poter eliminare il peperoncino;Mescola immediatamente e con vigore per scioglierlo e ottenere una ganache lucida e liscia. Per questa operazione, utilizza una marisa e non una frusta per non incorporare aria che potrebbe formare delle bollicine sulla torta una volta che la verserai per formare la ricopertura;Non ti resta che aggiungere alla glassa il burro freddo in piccoli pezzetti e farlo sciogliere mescolando;Rivesti la tortaUna volta fredda, metti la torta su una gratella posizionata sopra una teglia in modo tale da poter recuperare la glassa in eccesso;Ricopri la torta con la ganache facendola colare da un bricchetto prima sui lati e poi al centro;Batti la gratella delicatamente sul piano di lavoro in modo da rendere la torta bella liscia;Fai solidificare la ganache e poi con la ganache montata al cioccolato al latte rimasta, decora la superficie con dei ciuffetti;La tua torta al doppio cioccolato e ganache al peperoncino è pronta per essere gustata!

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani.