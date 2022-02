L’amore di coppia, ma anche quello per l’ambiente e per il benessere. Lagostina celebra la festa degli innamorati con questa ricetta della fitness blogger Silvia Fascians ha, invece, celebrato l’amore per il benessere e il sentirsi in forma con una torta alle arance e cioccolato.

L’amore, insomma, ha mille forme e ognuna può trovare il suo risvolto in cucina: passionale, cortese e/o ideale è un sentimento che va nutrito e a farlo con gusto non si sbaglia mai. Per questo Lagostina renderà disponibili a tutti le 3 ricette sui canali social e anche uno speciale sconto sugli strumenti utili a realizzarli sul proprio e-shop con il codice LOVE25.

Torta alle arance e cioccolato

Ingredienti per 4 persone

50 g farina di mandorle

50 g farina di avena

1 bacca di vaniglia

Gocce o scaglie di cioccolato fondente

1 bustina di idrolitina

1 uovo + 20 ml albume

110 ml spremuta di arancia

20 ml miele



Preparazione

In una ciotola, unire prima gli ingredienti secchi e poi i liquidi, unire il tutto con l'aiuto di una frusta elettrica e versare il composto in una casseruola da 16 cm e cuocere a 180 gradi almeno 25 min.

