Pubblicato il 04 aprile 2021 | 11:01

Torta di carote gluten free

I

125 g farina di teff (o farina di grano saraceno)

100 g di mandorle bianche ridotte in farina

25 g farina di cocco

8 g semi di lino tritati

5 g bicarbonato

1 punta di cannella in polvere

1 punta di noce moscata in polvere

1 punta di zenzero in polvere

1 pizzico di sale

100 g zucchero di canna integrale

200 g carote

60 g mandorle bianche intere

140 ml bevanda vegetale (soia o mandorla)

50 ml olio di semi di girasole

1 cucchiaino di succo di limone

50 g purea di mela

100 gr anacardi al naturale

100 ml bevanda vegetale (soia o mandorla)

50 ml sciroppo d’acero

1 cucchiaino succo di limone

1 punta di vaniglia

Per decorare

30 gr carota grattugiata

20 mandorle con la buccia tritate

cannella

Preriscaldiamo il forno a 180° e rivestiamo una teglia quadrata 20x20 con carta da forno.In una ciotola mettiamo tutti gli ingredienti secchi: la farina di teff (o farina di grano saraceno), la farina di mandorle, la farina di cocco, i semi di lino macinati, il bicarbonato, le spezie, il sale e lo zucchero.Mescoliamo con una frusta e teniamo da parte.Grattugiamo le carote e tritiamo le mandole al coltello, poi aggiungiamole al mix di polveri e mescoliamo bene. Aggiungiamo la bevanda vegetale, l’olio, la purea di mela e il succo di limone.Mescoliamo bene e versiamo nello stampo. Inforniamo e cuociamo per circa 35-40 minuti (la cottura può variare in base al proprio forno).Mentre la torta cuoce, prepariamo la crema di anacardi: cuociamo gli anacardi in acqua bollente non salata per 20 minuti, scoliamoli e facciamoli raffreddare sotto acqua corrente fredda.Mettiamoli nel boccale di un frullatore e aggiungiamo tutti gli altri ingredienti: la bevanda vegetale, lo sciroppo d’acero, il succo di limone e la vaniglia.Frulliamo fino ad ottenere una crema liscia. Mettiamola in frigo per farla rassodare.Sforniamo la torta, facciamola raffreddare su una gratella e decoriamo infine con la crema di anacardi, una spolverata di cannella, la carota grattugiata e le mandorle tritate.Leggi l'articolo: Vegani? Non solo insalate e verdure bollite. Ecco le ricette di primavera suggerite da chef e influencer