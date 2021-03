Pubblicato il 14 marzo 2021 | 11:01

Infinitamente Pasqua

705 g farina

360 g burro

270 g zucchero a velo

150 g uova

90 g mandorle in polvere

6 g sale

Burro di cacao q.b

Procedimento: in una planetaria mescolare il burro morbido, zucchero a velo, mandorle in polvere,180 g farina, sale e le uova. Mescolare bene ed aggiungere la farina rimanente. Far riposare l impasto 12 ore in frigo



Ganache all’arancia

125 g cioccolato bianco

115 g panna fresca

8 g arance grattugiate

Procedimento: lasciare in infusione l ‘arancia nella panna fresca per 2 ore, portare a bollore e versare sul cioccolato bianco. Emulsionare con il minipiner.



Crema alla ricotta di bufala cilentana

275 g panna fresca

55 g tuorli

70 g zucchero a velo

4 g di gelatina alimentare

250 g ricotta di bufala cilentana

1 baccello di vaniglia

1 arancia grattugiata

Procedimento: ammorbidire la gelatina in acqua fredda. Lasciare in infusione la vaniglia nella panna per 30 minuti. Nel frattempo mescolare i tuorli e lo zucchero, unirli alla panna e portare a cottura a 85°C. Aggiungere la gelatina strizzata e versare sulla ricotta. Emulsionare con il minipiner e riempire degli anelli e congelare.



Glassa all’arancia

200 g glassa neutra

200 g succo d’arancia

2 g scorza d’arancia

Procedimento: scaldare la glassa a 60°c aggiungere il succo e la scorza.

Emulsionare e lasciar raffreddare.



Montaggio del dolce

Riempire la crostata con la ganache e riporla in freezer.

Una volta congelata tirare fuori e porre la crema alla ricotta di bufala cilentana, già precedentemente congelata. Ricoprire con la glassa e decorare con fragole.





