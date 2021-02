Pubblicato il 23 febbraio 2021 | 11:00

Focaccia della mia zia

200g di farina di multicereali

250g di farina integrale

5g di lievito secco di birra

Un cucchiaino di sale

10ml di olio evo

350ml di acqua

2 pomodori pelati

4 filetti di acciuga

20 (circa) capperi al naturale

basilico qb

Segui il nostro canale Telegram con tutte le ricette dei grandi chef italiani

In una ciotola aggiungere le farine, il sale e mescolare. In un’altra ciotola capiente versare l’acqua, l'olio e sciogliere il lievito. Lentamente versare le farine e iniziare ad impastare.Quando l’impasto sarà omogeneo ed elastico, creare la classica “palla” e inserire in un contenitore chiuso ermeticamente (o coprirla con la pellicola trasparente da cucina) lasciandola lievitare per un’ora e mezza. Tirare poi l’impasto direttamente nella teglia forno bassa #cucinosano con le nocche delle mani e lasciare lievitare stesa e coperta altri 30 minuti. In una padella antiaderente sciogliere i filetti di acciuga con un filo d'olio e aggiungere i capperi. Cuocere qualche istante, aggiungere il pomodoro e quando sarà pronto finire con qualche foglia di basilico. Versare il condimento sulla focaccia e cuocere in forno a 225°C statico per 25 minuti.Le pentole dell’esclusiva collezionesono acquistabili sul sito www.cucinosano.it