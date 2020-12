Pubblicato il 29 dicembre 2020 | 11:04

Focaccine con patate novelle, cipolle rosse e scamorza

Secondo la recentissima indagine Doxa “Millennials e alimenti surgelati”, realizzata per conto dell’, anche nel nostro Paese l’amore dei Millennials per i cibi sottozero esiste, ed è fortemente ricambiato. Il motivo? Semplice: i surgelati sono in piena sintonia con i bisogni alimentari dei giovani adulti italiani. Di più, con i loro stili di vita e i loro valori.Abbiamo quindi chiesto a due blogger millennial,(Instagram: @pixelicious.it) e(Instagram: @naturalmentebuono), di pensare dieci ricette a base di surgelati per altrettante occasioni di consumo tipiche dei loro coetanei: da una pausa pranzo leggera e nutriente, prima di riprendere lo studio o il lavoro, a un’apericena a sorpresa con gli amici; da uno spuntino sfizioso di metà pomeriggio a una cena romantica mentre i figli sono dai nonni, dal pasto di ritorno dalla palestra al canonico pranzo della domenica con tutta la famiglia...380 g di pasta pronta per pizza surgelata (2 palline), 130 g di patate novelle surgelate, ½ cipolla rossa , 80 g di scamorza affumicata, 1 rametto di rosmarino , olio evo, farina per il piano di lavoro, sale, pepe.Scongela la pasta per la pizza la sera prima, portandola dal freezer al frigo. Scalda due cucchiai di olio in una padella e rosola le patate novelle per 10 minuti, aggiungi sale e pepe. Stendi la pasta per la pizza su un piano di lavoro infarinato fino a uno spessore di ½ cm. Con un coppapasta ritaglia 8 focaccine ponendole su una teglia coperta con carta forno, spennella con olio e lascia riposare 15 minuti. Preriscalda il forno a 200° C, sbuccia la cipolla e tagliala ad anelli sottili, affetta sottilmente la scamorza e le patate. Disponi su ogni focaccina qualche fetta di patata, la scamorza e gli anelli di cipolla, completa con un pizzico di sale e un filo d’olio. Inforna e cuoci per 15 minuti. Appena sfornate le focaccine metti qualche aghetto di rosmarino e lasciale intiepidire prima di servire.