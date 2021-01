Pubblicato il 20 gennaio 2021 | 11:16

Nuvole di pane con astice e julienne di verdure (credito foto: SoulFood cpr)

: 400 g di farina 0, 280 g di acqua, 150 g di lievito madre solido (oppure 5 g di lievito di birra secco), 10 g di saleiniziamo a preparare l’impasto per la pasta che dovrà riposare e lievitare per almeno 8 ore. In una ciotola o in una impastatrice sciogliere il lievito nell’acqua tiepida. Successivamente aggiungere il sale e la farina amalgamando il composto. Continuare ad impastare per almeno una decina di minuti, fino a completa incordatura dell’impasto. Lasciare lievitare l’impasto per almeno 8 ore a temperatura ambiente in un contenitore coperto. Prendere l’impasto, dividerlo in 8 panetti e farli lievitare per almeno un’altra ora. Passato il tempo della lievitazione, prendere i panetti e posizionarli in una teglia e cuocere in forno con la modalità a vapore per una ventina di minuti. Se il forno non ha a disposizione la cottura a vapore, si può ovviare a questo mettendo una ciotola con dell’acqua sul fondo e impostando una temperatura di 110°C per una ventina di minuti, con forno preriscaldato.per la farcitura della nuvola di pane, presente nelle immagini di questa ricetta, abbiamo preparato una piccola julienne di verdure con peperoni cipolle rosse insieme ad astice cotto al vapore. Scatenate la vostra fantasia perché questa ricetta, diventa uno scrigno che si può personalizzare a vostro piacimento.